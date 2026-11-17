Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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Артист с любовью высказался о зяте — назвал его своим сыном.

Дочь актрисы Марии Порошиной и заслуженного артиста России Гоши Куценко Полина вышла замуж. Об этом счастливый отец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Дедмобиль».

«Полечка вышла замуж, все отлично. У меня появился еще один сын и брат. Вадим его зовут», — поделился он.

Куценко отметил, что внуков от молодоженов пока не требует. Но если в звездной семье наметится пополнение, пообещал актер, он с радостью об этом расскажет. Неудивительно, ведь у него появится новое гордое звание дедушки. А пока он готов поделиться только впечатлениями от бракосочетания.

«Ой, отлично (прошла свадьба. — Прим. ред.)! Она прошла в кинопарке, как настоящие киношники мы отметили прямо недалеко от съемочной площадки», — сказал артист.

На вопрос, подарил ли он дочери квартиру, Куценко ответил, что давно отдал ей все, что у него есть.

«Да я давно уже ей все подарил. У меня первенец дочка, я все ей уже отдал», — подчеркнул актер и добавил, что теперь его сердце спокойно.

О зяте актер говорить не захотел, назвав данные о нем семейной тайной. Прежде журналисты выяснили, что муж 30-летней Полины Куценко далек от шоу-бизнеса и работает в сфере информационных технологий.

Родители Полины расстались, когда ей было пять лет, но сохранили теплые отношения ради ребенка. Долгое время она встречалась с режиссером Яном Яновским, с которым познакомилась в Щукинском училище, но этот союз распался. Вадим стал для нее вторым серьезным избранником.

Полина — не единственный ребенок Гоши Куценко. Две младшие дочери — Евгения и Светлана — родились в браке заслуженного артиста с фотомоделью и актрисой Ириной Скриниченко. Евгения появилась на свет в 2014 году, Светлана — в 2017-м. Куценко редко говорит о девочках публично — старается оберегать от излишнего внимания.

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