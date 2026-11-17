Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Это вторая атака киевских объектов на объект за последние сутки.

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено из-за очередной атаки боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено», — написал он.

Аксенов призвал жителей и гостей региона не ехать в сторону моста. Он также посоветовал гражданам корректировать маршруты с учетом объявленных ограничений.

Это вторая атака киевских боевиков на Крымский мост за последние сутки. Первый удар по объекту был нанесен утром 16 ноября. Аксенов заявил, что ситуация в районе моста находится под его личным контролем. Кроме того, власти республики развернули оперативный штаб в Керчи.

Руководство Крыма временно ограничило движение транспортных средств через мост. Из-за этого несколько поездов, следовавших в сторону республики, задержались в пути. Позже движение восстановили, сообщили в Минтрансе РФ. Атаку на мост прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин обсуждал удар ВСУ по объекту на встрече министром транспорта Дмитрием Ярдовым. Он добавил, что мост после атаки получил незначительные повреждения.

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