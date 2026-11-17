Фото, видео: Reuters/DANIEL COLE; 5-tv.ru

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Российская теннисистка получила поздравление от президента и крупные призовые.

Российская теннисистка Мирра Андреева приняла от президента России Владимира Путина поздравления с победой на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Глава государства отметил, что спортсменка продемонстрировала великолепную подготовку, мастерство, выдержку и волю.

Для юной россиянки это первое достижение на соревнованиях такого высокого уровня. За победу она получила чек на три с лишним миллиона долларов, а также роскошный кабриолет. Правда, водить его она пока не может из-за отсутствия водительских прав.

Однако во многих странах сейчас обсуждают другой момент этого финала. Всех поразили искренние слова Андреевой в адрес проигравшей ей украинки.

«Ты удивительная мама, раз смогла вернуться и добиться таких результатов. Это очень сложно. Я даже не представляю, как это трудно. Так что поздравляю тебя с этим и, конечно, твою команду тоже, и просто желаю вам удачи в следующем сезоне», — сказала Мирра Андреева.

Соперница внимательно выслушала Мирру, но руку ей не пожала, фотографироваться не стала и не сказала ни слова в ответ.

Однако победу российской теннисистки это не омрачило, все-таки кубок лучшей в мире теннисистки в 19 лет — просто колоссальное достижение.

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