Мирра Андреева обратилась к украинке после победы на Итоговом турнире WTA
Фото, видео: Reuters/DANIEL COLE; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Российская теннисистка получила поздравление от президента и крупные призовые.
Российская теннисистка Мирра Андреева приняла от президента России Владимира Путина поздравления с победой на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Глава государства отметил, что спортсменка продемонстрировала великолепную подготовку, мастерство, выдержку и волю.
Для юной россиянки это первое достижение на соревнованиях такого высокого уровня. За победу она получила чек на три с лишним миллиона долларов, а также роскошный кабриолет. Правда, водить его она пока не может из-за отсутствия водительских прав.
Однако во многих странах сейчас обсуждают другой момент этого финала. Всех поразили искренние слова Андреевой в адрес проигравшей ей украинки.
«Ты удивительная мама, раз смогла вернуться и добиться таких результатов. Это очень сложно. Я даже не представляю, как это трудно. Так что поздравляю тебя с этим и, конечно, твою команду тоже, и просто желаю вам удачи в следующем сезоне», — сказала Мирра Андреева.
Соперница внимательно выслушала Мирру, но руку ей не пожала, фотографироваться не стала и не сказала ни слова в ответ.
Однако победу российской теннисистки это не омрачило, все-таки кубок лучшей в мире теннисистки в 19 лет — просто колоссальное достижение.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.