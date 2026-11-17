Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Автомобилисты сталкиваются с ошибками онлайн-сервисов и завышенными ценами. После массовых жалоб Банк России начал проверки страховых компаний.

У десятков тысяч водителей в нескольких российских регионах возникли большие проблемы с оформлением полиса ОСАГО. Онлайн-сервисы выдают ошибки, цены на обязательную страховку завышены, но чаще всего купить ее просто невозможно. Почему компании бегают от своих клиентов, разбирался корреспондент «Известий» Захар Акопов.

Машина на ходу, все документы в порядке, но садиться за руль нельзя. В абсурдную ситуацию попали сотни автомобилистов в Марий Эл. И вроде люди ответственные, сами обращаются в страховую, но попытки купить ОСАГО превратились в почти невыполнимый квест.

«А если остановят? Штраф же напишут.», — сказала жительница Йошкар-Олы Мария Краснова.

Если раньше вся процедура через смартфон или компьютер занимала от силы минут 15, сейчас отношения с автогражданкой не получается выстроить ни онлайн, ни при личном обращении в офисы.

«Сказали, что происходит ошибка. То есть предложений никаких нет. Сказали обратиться в офис. Я поехал в офис, приехал в офис. Сказали, что с физическими лицами сейчас не работаем», — рассказал житель Йошкар-Олы Владимир Гудков.

Для многих автомобиль не просто транспорт, а рабочий инструмент. За него они готовы бороться до последнего. Нервы не выдерживают ни у страховщиков, ни у водителей.

Массовые отказы страховщиков легко объясняются статистикой. Ряд российских регионов оказались в лидерах рейтинга аварийности. Автолюбители в Тыве, Калмыкии и все той же Республике Марий Эл чаще попадают в дорожные происшествия. Компании негласно относят их к так называемой «красной зоне», где водители чаще обращаются за страховыми выплатами и они выше, чем по стране, поэтому съедают всю прибыль от продажи ОСАГО. А работать в минус никто не хочет.

«Решения судов очень большие. Марий Эл составляет 34% от всех урегулированных убытков. По Архангельску — 27%. Нужно отметить, в среднем по России это 4,2%», — сказал директор по защите активов Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

Похожая картина и в Архангельской области. Там, где двери офисов все же открывают, для водителей придумали другой барьер — ОСАГО продают, но только с дополнительными услугами, которые увеличивают итоговый чек почти в два раза.

«Полис раньше стоил семь тысяч. Сейчас мне оформили за 10 528.», — рассказал житель Северодвинска Дмитрий Басаргин.

По закону, отказать автовладельцу в оформлении ОСАГО, то есть публичного договора, страховая не может.

На массовые жалобы водителей уже отреагировал регулятор. В Банке России заявили о начале проверки.

«В случае подтверждения фактов создания препятствий при заключении полиса ОСАГО компании будут привлечены к административной ответственности», — сообщили в Банке России.

Пока идут проверки, выезжать на дороги без страховки по-прежнему запрещено. Любые ущемления прав автолюбителей специалисты рекомендуют фиксировать. Кроме того, для решения вопроса необходимо подавать жалобу в Центробанк, прокуратуру или районный суд. Закон здесь целиком на стороне водителя.

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