Песков: Путин и Ким Чен Ын могут встретиться на полях АТЭС

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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В Кремле также не исключили возможность беседы главы российского государства с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Президент России Владимир Путин и лидер Корейской Народно-Демократической Республикой Ким Чен Ын могут встретиться на полях АТЭС — при условии, что председатель КНДР посетит саммит. Такую информацию озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если он будет на саммите АТЭС, то да, конечно», — уточнил представитель Кремля.

Песков, кроме того, дал понять, что встреча Путина с премьером Японии Санаэ Такаити в кулуарах АТЭС тоже вполне возможна.

Встреча Путина с членом президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарем ЦК ТПК Чо Ен Воном прошла ранее в этот день. В ходе нее, в том числе, обсуждали, что в Курске появится памятник в честь подвига воинов России и КНДР.

Монумент планируется установить до конца текущего года. Путин заявил, что участие северокорейских военных в освобождении Курской области положило начало новой главе в сотрудничестве двух стран.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не забудет героизм корейских солдат. Президент, кроме того, высоко оценило отношения с главой КНДР.

Как ранее сообщили в Белом доме, встреча лидеров России, КНР и США подтверждена. Переговоры запланированы на четверг, 19 ноября, в Шэньчжэне — они пройдут в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, рассчитанного на два дня, 18 и 19 ноября. Впоследствии проведение встречи подтвердили и в Пекине.

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