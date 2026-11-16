Лайку Ноту нашли в Финляндии и передали через границу хозяину

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Два месяца назад, 15 сентября мужчина в компании питомца отправился за ягодами.

Пропавшая собака породы лайка по кличке Нота неожиданно нашлась в Финляндии. Об этом рассказал 5-tv.ru ее хозяин Виктор.

Два месяца назад, 15 сентября мужчина в компании питомца отправился в лес. Он планировал набрать ягод. Нота учуяла дичь и пошла обходить территорию. После этого Виктор не смог ее найти.

«Мы, значит, весь день ждали ее, ждали, костер развели, кричали, сигналили — свисток у меня с собой — и не дождались. Когда уже совсем стемнело, вернулись 16 сентября домой», — рассказал он.

В течение нескольких дней хозяин безуспешно возвращался на прежнее место, рассчитывая, что Нота вернется. И только 4 октября с мужчиной связались оперативные службы, уведомив его о том, что питомец, возможно, найден.

Как он рассказал, пограничники организовали официальную передачу собаки по дипломатическим каналам, которая сопровождалась обменом сигналами посредством поднятия флагов. Финские пограничники передали российским информацию о Ноте. Потом мужчине доставили акт о получении питомца и вернули Ноту. Весь процесс фиксировали на камеру.

Оказалось, что обессилевшую от голода Ноту встретили финские охотники — они накормили животное и довезли до муниципалитета Салла.

«Собака не знала, кого больше целовать — меня или пограничника, который привез ее. И я такой довольный был, просто какое-то чудо такое произошло», — поделился радостью мужчина.

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