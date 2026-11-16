Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Президент подчеркнул, что Москву и Пхеньян связывают дружба и братство.

Памятник в честь подвига воинов России и КНДР появится в Курске. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членом президиума политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарем Чо Ен Воном.

Монумент установят до конца этого года. Он отметил, что участие военных из КНДР в освобождении Курской области открыло новую главу в содружестве двух государств. Путин добавил, что Россия никогда не забудет героизм корейских бойцов.

«Корейские саперы и инженерно-строительные подразделения внесли важный вклад в восстановление объектов инфраструктуры и возвращения Курской земли к мирной жизни. Мы это очень высоко ценим», — заявил глава государства.

Президент также дал высокую оценку отношениям с лидером Корейской Народно-Демократической Республикой Ким Чен Ыном. По его словам, они носят дружеский и деловой характер и направлены на развитие двусторонних связей.

Путин подчеркнул, что Россию и КНДР объединяют прочная дружба, добрососедство и боевое братство, добавив, что эти связи длятся десятилетия. Он напомнил, что между Москвой и Пхеньяном действует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Делегация из КНДР во главе с Чо Ен Воном прибыла в Москву, где приняла участие в открытии генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма».

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