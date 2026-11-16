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Будущие переговоры двух лидеров пока остаются предметом согласования.

Проведение встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае зависит от графиков глав государств. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У всех же есть определенные временные слоты, их нужно согласовать», — заявил он.

Саммит АТЭС состоится 18 и 19 ноября в китайском городе Шэньчжэне. В его рамках также запланированы двусторонние переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, которые должны пройти 18 ноября. На следующий день ожидаются трехсторонние переговоры с участием лидеров России, Китая и США.

На фоне предстоящей встречи ее начали сравнивать с Ялтинской конференцией, состоявшейся в Крыму с 4 по 11 февраля 1945 года. Тогда за одним столом собрались лидеры СССР, США и Великобритании, чтобы обсудить послевоенное устройство мира и планы окончательного разгрома нацистской Германии и ее союзников.

Вместе с тем Песков назвал подобные параллели исключительно политологическими рассуждениями, не имеющими отношения к действительности.

«Все сравнения с Ялтой — это политологические упражнения, которые не имеют ничего общего с реальностью», — заявил представитель Кремля.

Предыдущая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа 2025 года в американском городе Анкоридже на Аляске. Переговоры прошли на военной базе Элмендорф — Ричардсон и продолжались около двух с половиной часов. Центральной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине.

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