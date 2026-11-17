Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Шансы на успех сохраняет и мужская национальная команда.

Женская сборная России триумфально выступила на командном чемпионате Азии по шахматам в Абу-Даби. Национальная команда обеспечила себе первое место за тур до завершения первенства.

Спортсменки из РФ в шестом туре победили индийскую сборную со счетом 3:1. Своих оппоненток обыграли Анна Шухман и Полина Шувалова, а Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно свели свои партии вничью.

Российская сборная выиграла все шесть встреч турнира и набрала 12 очков. Благодаря этому результату шахматистки досрочно гарантировали себе золотые медали соревнований.

Мужская команда России не оставила шансов представителям Сирии — матч завершился со счетом 4:0. Победы в своих партиях одержали Алексей Гребнев, Арсений Нестеров, Даниил Дубов и Иван Землянский.

Успех шахматистов позволил укрепить положение в турнирной таблице. После восьми сыгранных туров сборная с 14 набранными очками находится на первом месте. Финальные встречи состоятся 17 ноября: женщинам предстоит сразиться с командой Узбекистана, а мужчины поборются против сборной ОАЭ.

Для российских сборных это первый чемпионат Азии. В мае 2023 года Федерация шахмат РФ сменила Европейский шахматный союз на Азиатскую шахматную федерацию.

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