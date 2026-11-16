Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Американская сторона заявила о продвижении дипломатического процесса, несмотря на сохраняющиеся разногласия и необходимость сложных компромиссов.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер обсудили с помощником российского лидера Юрием Ушаковым прогресс в переговорах по Украине. Об этом Кушнер сообщил на своей странице в социальной сети.

«Этим утром (по времени США. — Прим. ред.) Уиткофф и я поговорили с Юрием Ушаковым, чтобы обсудить прогресс, которого мы достигли, и следующие шаги в мирном процессе (по Украине. — Прим. ред.)», — написал Кушнер в личном блоге.

Кушнер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп намерен добиться прочного мира, а американская сторона готова содействовать завершению конфликта.

Кроме того, представители США провели телефонный разговор с украинской стороной и европейскими партнерами. В нем участвовали советники по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также представители Евросоюза и НАТО.

Одной из тем стало восстановление прямого диалога между Европой и Россией, который, по оценке Кушнера, практически отсутствовал последние четыре года. Также стороны начали готовить повестку следующей многосторонней встречи.

По словам Кушнера, любое итоговое мирное соглашение по Украине должно быть согласовано Россией.

Возможность продолжения трехсторонних переговоров стала одной из тем встречи президента России Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая прошла в Кремле 12 ноября.

Беседа продолжалась около двух с половиной часов. По ее итогам спецпосланник президента США сообщил о договоренности провести новый раунд трехсторонних переговоров. При этом, как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва не собирается определять, кто именно должен войти в европейскую делегацию для переговоров по Украине.

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