«Плакала от боли»: Марии Погребняк потребовалась срочная операция после реалити-шоу
Мария Погребняк перенесла операцию сразу после возвращения с реалити-шоу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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За кадром проекта телеведущая скрывала серьезную травму, принимала антибиотики и старалась не показывать другим участникам, насколько ей плохо.
Блогер и телеведущая Мария Погребняк перенесла операцию на следующий день после возвращения с реалити-шоу. Об этом она рассказала в программе на федеральном телеканале.
По словам знаменитости, на съемки она приехала с серьезной травмой, но решила не сообщать об этом организаторам и другим участникам. Несмотря на боль, Мария продолжила участие в проекте, хотя с каждым днем ее состояние становилось хуже.
«Я пила антибиотики, постоянно обрабатывала рану, ложилась под одеяло, плакала от боли. Мне было очень плохо. В какой-то момент началась жара, рана начала гнить, и я понимала, что внутри, наверное, уже идет очень серьезный воспалительный процесс», — поделилась телеведущая.
Вернувшись в Москву, блогер сразу же отправилась на операцию.
Позже Мария объяснила, что намеренно не рассказывала о травме на проекте. Она считала, что личные проблемы со здоровьем не должны влиять на ход игры.
Между тем появление Погребняк на шоу отразилось и на отношениях между участниками. Она предложила блогеру Алане Мамаевой объединиться против певца Анатолия Цоя, однако та не поддержала эту идею. В результате между женщинами возникли разногласия.
Также Погребняк решила использовать против актера Владимира Сычева его собственный тактический план. После испытания на вылет артист покинул проект, а Марии удалось остаться в шоу.
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