Фото: legion-media/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru

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Снимок в обнимку с 41-летним мужчиной, сделанный на вечеринке, неожиданно стал поводом для слухов.

Мать комика Гарика Харламова, 64-летняя Наталья, оказалась в центре слухов о романе с 41-летним продюсером и медиаменеджером Павлом Шеленговским. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Поводом для обсуждений стало совместное фото в обнимку, которое женщина опубликовала в личном блоге. Снимок был сделан на вечеринке. Наталья с юмором отнеслась к возможным слухам, а вот ее продюсеру такая публикация не понравилась.

Павел попросил женщину удалить фотографии и объяснил, что между ними нет романтических отношений.

«Я попросил Наталью удалить их, поскольку мы с ней не договаривались об этой публикации. Я не афиширую личную жизнь... С Натальей нас познакомила общая подруга, адвокат Елена Пономарева. И на праздновании ее дня рождения я обнимал Наталью. Нас с ней связывают теплые человеческие отношения», — объяснил продюсер в беседе с VOICE.

Кроме того, выяснилось, что Павел женат. Его супругу зовут Ирина, она работает в сфере энергетики. Вместе пара воспитывает сына Даниила.

Шеленговский работает заместителем генерального продюсера медиахолдинга «Гуцериев Медиа» и общается со многими звездами, в том числе с телеведущей Юлией Барановской, певицей Ольгой Бузовой и народным артистом России Филиппом Киркоровым. А вот с Гариком Харламовым продюсер не знаком.

К слову, это не первый раз, когда Наталью связывают с известным мужчиной. Ранее ее даже сватали с певцом Прохором Шаляпиным. Артист рассказывал, что познакомился с мамой юмориста на мероприятии и хорошо провел с ней время.

Однако у матери Харламова сейчас хватает семейных забот, ведь 10 сентября супруга комика, актриса Катерина Ковальчук, родила дочь Алису.

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