«Теперь они вместе»: умерла мать основателя «Ласкового мая» Валентина Кузнецова
Умерла мать основателя Ласкового мая Валентина Кузнецова
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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Ее похоронят рядом с сыном в Оренбурге.
Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина умерла в возрасте 95 лет. О ее смерти сообщила соавтор книг о композиторе Ландыш Ахметшина в социальных сетях.
«Сегодня из жизни ушла Валентина Алексеевна Кузнецова. Она всю свою жизнь посвятила единственному сыну. Валентина Алексеевна — невероятно сильная духом женщина», — написала она в личном блоге.
По словам Ахметшиной, последние четыре года Валентина тяжело переживала потерю сына. Ей было трудно ходить, но каждый день она находила силы и заходила в комнату, где хранились вещи Сергея.
«Ждала встречи с ним. И вот этот день настал. Теперь они вместе», — написала Ландыш Ахметшина.
Сергей Кузнецов, подаривший слушателям песни «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер», умер 7 ноября 2022 года. Композитору было 58 лет.
В начале музыкальной карьеры Валентина Алексеевна активно помогала Сергею. Однажды она даже продала автомобиль, чтобы сын смог купить профессиональную аппаратуру. Женщина поддерживала и других участников коллектива, за что ее называли «общей мамой».
Как сообщает ТАСС, прощание с Валентиной Кузнецовой состоится 18 ноября в Оренбурге. Ее похоронят на кладбищенском комплексе «Степной» рядом с сыном.
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