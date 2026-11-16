Фото: 5-tv.ru

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Между голосовыми сообщениями прошло чуть больше часа.

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как радио «Судного дня», в понедельник передала два голосовых сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за ее активностью.

Первое объявление прозвучало в 15:33 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «зимостойкий». Спустя чуть больше часа, в 17:11, радиостанция передала второе сообщение — «скопопаб».

УВБ-76 работает с 1976 года. Большую часть времени на ее частоте слышно монотонное жужжание, за которое радиолюбители прозвали станцию «Жужжалкой». Голосовые сообщения появляются гораздо реже. Обычно это отдельные слова, имена или наборы цифр.

Недавно наблюдатели заметили еще одну особенность работы радиостанции. Оказалось, что она передает сообщения не только голосом, но и с помощью азбуки Морзе.

Как выяснили авторы Telegram-канала, сигналы Морзе появляются через несколько секунд после голосовых объявлений. При этом слова полностью совпадают с теми, которые произносит оператор.

Иногда такие сигналы можно услышать на основной частоте станции. Но для них также используется отдельная частота. Раскрывать ее авторы канала не стали.

Что означают сообщения УВБ-76, до сих пор неизвестно. Некоторые связывают их с военными структурами и важными событиями, но подтверждений этим версиям нет.

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