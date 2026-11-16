Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Об атаке ВСУ на Крымский мост ранее проинформировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Минтранса Дмитрием Ядровым последствия удара украинских боевиков по Крымскому мосту и то, как идут ремонтные работы. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, безусловно», — ответил он на вопрос журналиста ТАСС.

Об атаке ВСУ на Крымский мост ранее проинформировал глава Республики Крым Сергей Аксенов. В результате движение транспорта по переправе было ограничено — предварительно по времени до середины дня. Как отметили в Южной транспортной прокуратуре, сотрудники ведомства внимательно отнеслись к соблюдению пассажиров железнодорожных рейсов по причине задержек транспорта.

Ранее как незначительные предварительно оценили повреждения Крымского моста после атаки ВСУ. Такую информацию озвучил журналистам Дмитрий Песков.

В Керчи был развернут оперативный штаб, а для ликвидации последствий задействовали все нужные службы. Сергей Аксенов, обратившись к жителям полуострова, попросил их доверять исключительно официальным источникам информации и написал, что держит ситуацию на личном контроле. Он также напомнил, что в регионе между Крымом и портом «Кавказ» действовало паромное сообщение.

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