Фото: x.com

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В больнице спортсмену провели операцию, но его состояние так и улучшилось.

Абель Нуньес, выступавший за молодежную команду «Эсейсы», умер в Аргентине после удара мячом в голову во время игры. Пресс-служба аргентинского клуба рассказала о случившемся в социальных сетях.

«Сегодня футбол отошел на второй план. Нас переполняет боль из-за потери товарища, молодого человека, полного мечтаний и надежд, который был частью нашей семьи», — сообщили в Instagram* клуба.

По сведениям TyC Sports, трагедия произошла на матче молодежных команд «Эсейса» и «Депортиво Мунис» в рамках Кубка Платы юношеского турнира Аргентинской футбольной ассоциации. Игра пятого дивизиона принимал стадион «Атлетико Ла Сония» в Хосе-Клементе-Пасе.

Во время матча Абель Нуньес 2008 года рождения, получил мощный удар мячом по голове. Юному футболисту оказали первую помощь, а затем отправили медицинское учреждение. Организаторы из-за произошедшего сразу же прервали игру. Не состоялся и матч шестого дивизиона, который планировали провести позже на том же стадионе.

В больнице Нуньесу провели операцию, но его состояние так и не стало лучше. Кроме выступлений за «Эсейсу», спортсмен играл в футзал и числился в резерве клуба «Нуэва Эстрелья».

«Нуэва Эстрелья» также выразила соболезнования Абеля и заявила об отмене всех спортивных мероприятий, запланированных на день.

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