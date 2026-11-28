Фото, видео: 5-tv.ru

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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 28 ноября. Звезды обещают день неожиданных совпадений и приятных открытий. Некоторым знакам зодиака предстоит сделать выбор, который изменит их ближайшие планы.

♈️ Овны

Овнам поступит заманчивое предложение от старого знакомого. Не отказывайтесь, пока не узнаете подробности.

Космический совет: рассмотрите варианты.

♉️ Тельцы

Тельцов ждет приятный сюрприз от близкого человека. Маленький знак внимания подарит хорошее настроение.

Космический совет: благодарите искренне.

♊️ Близнецы

Близнецам удастся найти выход из запутанной ситуации. Ответ окажется гораздо проще, чем представлялось.

Космический совет: отбросьте сомнения.

♋️ Раки

Ракам предстоит встреча, которая пробудит теплые воспоминания. Старые чувства могут неожиданно напомнить о себе.

Космический совет: доверьтесь сердцу.

♌️ Львы

Львам выпадет шанс продемонстрировать свои таланты. Не скромничайте, когда появится возможность проявить себя.

Космический совет: покажите способности.

♍️ Девы

Девам захочется навести порядок в личной жизни. Откровенный разговор поможет избавиться от недомолвок.

Космический совет: говорите прямо.

♎️ Весы

Весам предстоит неожиданная покупка. Новая вещь принесет больше удовольствия, чем планировалось.

Космический совет: радуйте себя.

♏️ Скорпионы

Скорпионы почувствуют прилив романтического настроения. Даже обычная прогулка может превратиться в свидание.

Космический совет: создавайте романтику.

♐️ Стрельцы

Стрельцам стоит прислушаться к необычной идее друга. Совместная затея обещает интересное продолжение.

Космический совет: объединяйте усилия.

♑️ Козероги

Козерогам удастся завершить дело, которое долго откладывалось. Освободившееся время лучше посвятить отдыху.

Космический совет: замедлите темп.

♒️ Водолеи

Водолеям судьба приготовила неожиданное знакомство. Новый человек может оказаться удивительно близким по духу.

Космический совет: расширяйте кругозор.

♓️ Рыбы

Рыбам предстоит получить долгожданную весточку. Хорошие известия помогут определиться с дальнейшими планами.

Космический совет: действуйте смелее.

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