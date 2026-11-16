Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Решение принято после продолжительного кастинга.

Актер Роберт Паттинсон сыграет Джеймса Бонда в следующем фильме о секретном агенте 007. Об этом сообщили в официальных аккаунтах франшизы в социальных сетях.

Перед объявлением создатели фильма удалили все старые публикации со страниц проекта. Вместо них появилось короткое сообщение: «Личность подтверждена». Вскоре студия показала первую фотографию 40-летнего актера в классическом смокинге и подтвердила, что именно он станет новым Бондом.

Выбор актера занял немало времени. Паттинсон оказался среди пяти претендентов на эту роль. В числе возможных кандидатов также называли Джоша О’Коннора и Каллума Тернера.

Последним Джеймсом Бондом был Дэниел Крейг. Он сыграл агента в пяти фильмах, начиная с «Казино Рояль» 2006 года. Последняя картина с его участием — «Не время умирать» — вышла в 2021 году. За время работы Крейга франшиза добилась больших успехов. Например, фильм «Скайфолл» собрал в мировом прокате 1,1 миллиарда долларов.

Новая картина станет 26-м официальным фильмом о Джеймсе Бонде и первой после перехода прав на франшизу к Amazon-MGM Studios в 2025 году.

Известно и то, кто будет работать над фильмом. Режиссером станет Дени Вильнев, снявший «Дюну». Продюсерами выступят Дэвид Хейман, работавший над «Гарри Поттером», и Эми Паскаль, известная по фильмам о «Человеке-пауке». Сценарий пишет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки». Название будущей картины пока не объявили.

Паттинсон известен зрителям по разным ролям. Сначала он появился в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня», где сыграл Седрика Диггори. Настоящую мировую известность актер получил благодаря роли вампира Эдварда Каллена в «Сумерках». В 2022 году Паттинсон также сыграл Бэтмена.

Первым актером, который сыграл Джеймса Бонда в кино, стал Шон Коннери. Это произошло в 1962 году в фильме «Доктор Ноу». После него роль получали Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Теперь к этому списку присоединился Роберт Паттинсон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.