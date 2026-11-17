Риелтор Юсова: три богатыря по-разному подходили бы к покупке недвижимости

Фото: 5-tv.ru

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Даже сила и отвага не избавили бы героев народных сказаний от необходимости изучать предложения банков и проверять документы.

Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович в современной России подошли бы к покупке жилья совершенно по-разному. Своими предположениями поделилась риелтор Юлия Юсова в беседе с 5-tv.ru.

По мнению специалиста, Илья Муромец предпочел бы загородный дом с просторным участком, баней и гаражом. Для него на первом месте стояли бы надежность конструкции и качество строительства.

«Первое, на что обратил бы внимание Илья — качество строительства. Фундамент, стены, перекрытия, коммуникации, никаких красивых картинок вместо реального качества», — рассказала Юсова.

Риелтор считает, что богатырь с осторожностью отнесся бы к ипотеке и предпочел бы сначала накопить необходимую сумму. Однако при выгодных условиях семейной программы он мог бы воспользоваться кредитом, сохранив часть средств на обустройство дома.

Добрыня Никитич, напротив, подошел бы к покупке как к серьезному проекту. По мнению эксперта, он выбрал бы просторную четырехкомнатную квартиру в жилом комплексе бизнес-класса с закрытой территорией, подземным паркингом и развитой инфраструктурой.

Перед сделкой Добрыня изучил бы репутацию застройщика, качество строительства, планировку и транспортную доступность района. Отдельное внимание он уделил бы ипотеке: сравнил бы предложения банков, процентные ставки, размер платежей и условия досрочного погашения. В квартире богатырю, вероятно, понадобился бы отдельный кабинет.

Алеша Попович, как считает Юсова, мог бы стать самым эмоциональным покупателем. Он обратил бы внимание на панорамные окна и красивый вид, а принять решение он мог бы еще до того, как подробно изучит стоимость жилья.

«На стоимость квадратного метра он посмотрел бы в последнюю очередь, а про размер ипотечного платежа вспомнил уже после того, как мысленно расставил мебель», — отметила риелтор.

В такой ситуации специалисту пришлось бы напомнить покупателю о необходимости проверить документы, оценить ликвидность недвижимости и сопоставить стоимость квартиры с аналогичными предложениями.

Отдельно Юлия Юсова представила, как на современном рынке недвижимости могли бы вести себя другие персонажи. Конь Юлий, по ее мнению, претендовал бы на элитное жилье с дизайнерским ремонтом, панорамным остеклением и системой умного дома. При этом он наверняка попытался бы получить скидку и дополнительные услуги от продавца.

А вот купец Колыван мог бы оказаться продавцом, к которому покупателю пришлось бы проявить особую осторожность. Эксперт советует в такой ситуации тщательно проверять историю собственности, полномочия продавца, возможные обременения и порядок расчетов.

По словам риелтора, несмотря на разные характеры, всех трех богатырей объединяла бы одна цель — обеспечить семье комфортное и безопасное жилье.

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