МИЦ «Известия» обратился к гендиректору ЮНЕСКО в связи с гибелью журналистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Из трех сотрудников редакции, погибших при выполнении заданий, в проекте доклада учреждения ООН упомянули только Александра Федорчака.

Мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия» направил письмо генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО — Прим. ред.) Халеду Эль -Анани в связи с публикацией проекта доклада о безопасности журналистов и опасности безнаказанности за 2024–2025 годы. Письмо подписано генеральным директором МИЦ «Известия» Владимиром Тюлиным.

«С глубоким сожалением вынуждены констатировать, что в этом документе проигнорировали гибель российских журналистов, исполнявших свой профессиональный долг в зоне боевых действий», — говорится в документе.

За указанный период при выполнении журналистского долга трагически погибли трое сотрудников ООО «МИЦ «Известия». Среди них: военкоры Семен Еремин, Александр Мартемьянов и Александр Федорчак. Отмечается, что лишь последний из журналистов был указан в докладе, а остальные упомянуты не были.

Тюлин попросил главу ЮНЕСКО лично вмешаться и внести в официальный перечень и статистику доклада сведения о Еремине, Мартемьянове и других погибших российских журналистах.

В письме также напомнили о споре вокруг предыдущего доклада за 2022–2023 годы. Тогда руководители российских СМИ обращались к предшественнице Эль-Анани с призывом отказаться от выборочного учета погибших журналистов. Как говорится в письме, в ноябре 2024 года проект доклада не приняли на заседании межправительственного совета в Париже из-за отсутствия согласия по документу.

С назначением Халеда эль-Анани генеральным директором ЮНЕСКО российское журналистское сообщество связывало надежды на то, что организация вернется к беспристрастной оценке гибели сотрудников СМИ и будет защищать всех журналистов без исключения. Однако, новый проект доклада показал, что секретариат ЮНЕСКО по-прежнему выборочно учитывает сведения о гибели российских корреспондентов.

Оригиналы писем российских СМИ также будут переданы в офис Генерального директора ЮНЕСКО через российское постпредство.

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