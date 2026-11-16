В Москве задержали подозреваемую в подрыве автомобиля автора книги о Януковиче

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; СК РФ; 5-tv.ru

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Девушка 2005 года рождения установила взрывное устройство под днищем машины общественного деятеля.

Подозреваемую в покушении на убийство бывшего советника украинского политика Николая Азарова Сергея Заворотного задержали в Москве. По версии следствия, девушка стала жертвой телефонных мошенников, а затем по указанию неизвестных кураторов согласилась совершить особо тяжкое преступление. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Фото и видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; СК РФ; 5-tv.ruПо данным ведомства, жительница столицы 2005 года рождения сначала перевела крупную сумму денег на так называемые безопасные счета, поверив людям, которые представились сотрудниками банка. После этого с ней связались анонимные кураторы и начали давать указания по подготовке взрыва.

Следствие полагает, что именно задержанная установила взрывное устройство под днищем автомобиля Заворотного. Впоследствии оно сработало. Сам потерпевший получил ранение и был госпитализирован. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Девушка попала под влияние мошенников, которые представились сотрудниками банка, и перевела крупную сумму денег на так называемые безопасные счета. В дальнейшем она стала выполнять указания анонимных кураторов по подготовке и совершению особо тяжкого преступления», — рассказала Петренко.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают возможных соучастников. С задержанной проводятся необходимые следственные действия. Уголовное дело расследуется по статье о покушении на убийство общеопасным способом, совершенном группой лиц.

СК также напомнил, что сотрудники правоохранительных органов не запрашивают по телефону персональные данные, банковские коды и пароли от Госуслуг. Кроме того, настоящие следователи не проводят процессуальные действия по видеосвязи. Ведомство призвало граждан не доверять незнакомцам, представляющимся сотрудниками банков или силовых структур.

Взрыв автомобиля произошел 13 ноября 2026 года на Кировоградской улице в Москве. Сергей Заворотный получил тяжелые травмы и лишился левой руки на уровне плеча. По данным источника 5-tv.ru, у мужчины также диагностировали ушиб головного мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени. Пострадавшего доставили в больницу.

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