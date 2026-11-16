Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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После триумфа спортсменка поднялась на вторую строчку мирового рейтинга.

Президент России Владимир Путин поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил подготовку, мастерство, выдержку и волю спортсменки, которые она продемонстрировала во время турнира.

«От души поздравляю Вас с триумфом в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Вы вдохновенно прошли всю сложную турнирную дистанцию, в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство, выдержку и волю», — говорится в телеграмме.

Путин также подчеркнул, что победа Андреевой стала продолжением традиций отечественной теннисной школы, и пожелал ей новых спортивных успехов.

Итоговый турнир WTA — 2026 прошел в американском Индиан-Уэллсе. В финале 19-летняя россиянка встретилась с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Матч продолжался один час 49 минут и завершился победой Андреевой со счетом 7:5, 6:3.

После триумфа спортсменка поднялась на вторую строчку мирового рейтинга. За победу она получила три миллиона долларов и эксклюзивный фиолетовый Mercedes.

Титул на Итоговом турнире стал первым в карьере Андреевой. При этом на соревнованиях в одиночном разряде в этом году она не отдала соперницам ни одного сета.

Андреева стала второй российской теннисисткой, которой удалось выиграть Итоговый турнир WTA. Первой была Мария Шарапова, завоевавшая титул в 2004 году.

В июне Андреева впервые в карьере завоевала титул «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» во Франции она победила польскую теннисистку Майю Хвалиньскую.

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