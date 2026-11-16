Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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С инициативой выступила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Как оградить детей от опасного контента в интернете, обсудили сегодня в Москве.

Представители Евразийского альянса омбудсменов договорились разработать общий кодекс этики. Он поможет определить, какие материалы представляют угрозу, и согласовать меры защиты. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

При этом участники встречи считают, что одних запретов недостаточно: важны профилактика и работа с интернет-платформами.

«Вообще не найти ни одной страны, где эта тема не является актуальной, потому что все мы родители, кто-то сейчас, кто-то будет родителями, и понимают, какие угрозы существуют в сети Интернет. Мы говорили о таких вещах, как травля, как склонение детей к суициду, как вовлечение детей в алкоголизм, наркоманию, азартные игры и многое-многое другое», — сказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Международный форум омбудсменов продлится три дня. В нем участвуют представители около 70 государств. Помимо общего кодекса, правозащитники планируют обмениваться опытом и совместно работать с детьми, родителями и педагогами.

Российская сторона уже несколько лет развивает проект «Дети в интернете» и предлагает распространить его практики в других странах.

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