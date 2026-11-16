Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Любишкин; 5-tv.ru

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Холдинг планирует создать представительство в Шэньчжэне.

Российско-китайское сотрудничество выходит на новый уровень. Сегодня в Шэньчжэне договоренности о совместной работе заключили ведущие холдинги двух стран.

Национальная Медиа Группа, куда входит МИЦ «Известия», подписала соглашения с Шэньчжэнь News Group и Шэньчжэнь Daily. Стороны будут обмениваться контентом, создавать различные проекты и развивать взаимодействие в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта.

«Партнерство с Шэньчжэньской медиагруппой — системный шаг нашего холдинга в укреплении индустриального присутствия в Китае и формировании партнерств с ведущими игроками медиа-сектора, которые играют ключевую роль в технологической повестке. Соглашение позволит масштабировать производство и распространение качественного контента, востребованного не только в России и в Китае, но и в гораздо более широкой географии», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова. Светлана Баланова.

Это не первое соглашение НМГ с китайскими партнерами. В мае холдинг договорился о сотрудничестве с ведущими медиаструктурами Поднебесной и технологическим парком Шидао. Теперь к этому направлению добавится и прямое взаимодействие с редакциями.

Совместные проекты и обмен контентом помогут расширить аудиторию медиакомпаний.

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