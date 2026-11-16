Путин обсудил с главой Минтранса развитие водного транспорта и Севморпути
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
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Президенту также сообщили о производстве первых поездов для ВСМ.
Полторы сотни российских предприятий уже задействованы в строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. На встрече в Кремле глава Минтранса Дмитрий Ядров сообщил, что на заводах производят первые три электропоезда.
Запущен испытательный полигон: там уже провели более двухсот поездок. В следующем году планируют перейти к проверкам непосредственно на маршруте от Москвы до Твери. Здесь составу предстоит разогнаться до 400 километров в час.
Отдельное внимание на встрече уделили и развитию водного транспорта.
— В процентном отношении перевозки по рекам у нас поменьше, чем в других странах, которые очень эффективно используются, возможности речные, — сказал президент России Владимир Путин.
— Мы — вторая страна по протяженности внутренних водных путей. Занимаемся развитием судоходства, в том числе и строительством Багаевского гидроузла. Первый этап уже сдан. Завершаем работу по Городецкому гидроузлу в Нижнем Новгороде, — сказал министр транспорта Российской Федерации Дмитрий Ядров.
— Северный морской путь как?
— Северный морской путь потенциал имеет, безусловно, 38 миллионов. Но тут большая работа по атомным ледоколам, по проводке.
— Сейчас восемь работает у нас.
— Да, работает. И формируем необходимый задел, чтобы достроить эти ледоколы. Это все делаем. Мною уже внесен соответствующий документ в Правительство.
— Спасибо.
Президент поручил правительству уделять особое внимание поддержке семей с детьми в транспортной отрасли.
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