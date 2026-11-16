Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Есть нюанс: на подобные встречи представителей Евросоюза не приглашали. Европейские политики и вовсе выступают с заявлениями, далекими от мирных.

Сейчас Европа отчаянно рвется на переговоры по Украине. В Брюсселе даже определились с составом участников, хотя их никто никуда не приглашал. Формула звучит как «Е5-ЕС». Это пять стран: Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша, а также представители Еврокомиссии и Евросовета. Любопытно, что в группу не включили Каю Каллас — одну из самых рьяных критиков России.

Вместе с тем, европейские политики упорно выступают с такими заявлениями, которые в принципе сводят на нет все дипломатические усилия. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин внимательно выслушал.

Е5 плюс ЕС — звучит как шахматная комбинация. Фигуры из пяти государств для переговоров с Россией в Брюсселе расставили. Но какой сделать первый ход? Тем более за годы прерванного диалога условия, как и предупреждали в Москве, только ухудшились.

«Еще в 2021 году был очевидный предлог для войны. Тогда Россия выдвигала список своих требований. А сейчас она предъявляет те же самые и добавляет к ним новые», — сказала заместитель председателям ЕК, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

С форматом разобрались. С содержанием — пока не очень. И снова у каждого список требований. Швеция заранее отвергает более широкое обсуждение архитектуры европейской безопасности, хотя даже американцы признают, что старая уже не работает.

— Появились некие слухи, по большей части совершенно абсурдные. У нас уже существует архитектура европейской безопасности, но Россия, очевидно, хотела бы видеть нечто совершенно иное.

Пытаются на что-то еще влиять и те, кого даже в переговорную пятерку не позвали.

«Мы должны положить этому конец, добиться прекращения огня, договориться о долгосрочном мире, согласовать, какими будут гарантии для Украины, и только тогда мы сможем начать обсуждать другие договоренности, но не параллельно», — сказал глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

Главный рычаг давления все тот же — санкции. Но вот глава эстонского МИД в интервью Politico признает: согласовывать новые ограничения против России становится все труднее. Более того, некоторые европейские столицы, по его словам, уже рассчитывают вернуться к прежним экономическим отношениям с Москвой.

Еще жестче по своим коллегам прошлась министр иностранных дел Австрии.

— Лично я уже год критикую тот факт, что ЕС так долго не мог решиться на формирование группы и наделение ее четким мандатом. В Абу-Даби Европа оказалась на вторых ролях — это выглядит совсем не почетно.

Совсем не в унисон с нынешний Европой раздался голос бывшего германского канцлера. Олаф Шольц внезапно признал «серьезнейшие ошибки по отношению к России».

— Россия — великая держава, это страна, обладающая ядерным оружием и мощным военным потенциалом. Нельзя просто взять и принизить ее. Какая же это ошибка.

И вот теперь за упущенными возможностями скрываются и накопленная усталость, и вполне конкретный счет к Европе. Financial Times пишет: Еврокомиссия готовит предложение о привлечении еще 45 миллиардов евро для Украины под гарантии общего бюджета ЕС. А платить согласны далеко не все, невзирая на ультиматумы Германии.

«Мы не хотим продолжать оказывать военную помощь Украине. Считаем, что необходимо сосредоточиться на дипломатических усилиях», — сказала глава МИД Болгарии Велислава Петрова.

Только что это же за усилия? На польских полигонах продолжаются маневры «Коалиции желающих», те самые иностранные контингенты, которые хотят разместить на Украине. Для Лондона и Парижа — репетиция мира. Для Москвы, наоборот, — сценарий военной эскалации. Вот для этого им и необходимо, видимо, прекращение огня.

Вероятно, менно эти спорные гарантии безопасности лидеры «Коалиции желающих» вновь попытаются продавить на этой неделе. В Берлине анонсирован саммит Германия, Франция, Британия и Украина.

На этом фоне европейцы все еще ждут приглашения за большой стол переговоров. Но по крайней мере пока вовсе не дают повод его присылать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.