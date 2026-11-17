Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Сочетание сахара, крахмала и нагретого растительного масла часто встречается в фасфуде — смертельный коктейль для сосудов?

Врач Андрей Мартюшев-Поклад назвал продукты, которые, по его мнению, представляют особую опасность для сосудистой системы. Речь идет о простых углеводах и рафинированных растительных маслах с высоким содержанием линолевой кислоты. Такое сочетание характерно для многих блюд фастфуда.

«Каждый из этих продуктов (а особенно все вместе) наносит по эндотелию сосудов сильный удар, вызывая избыточную выработку инсулина», — рассказал специалист в беседе с RT.

По словам врача, сахар и крахмал при определенных процессах в организме могут способствовать накоплению вредных веществ, которые повреждают клетки и ускоряют их старение. Кроме того, они усиливают окислительный стресс — процесс, при котором клетки подвергаются повреждению из-за избытка агрессивных молекул.

Дополнительную опасность представляет линолевая кислота, которая содержится в некоторых растительных маслах. При сильном нагревании, например во время жарки, она может распадаться с образованием 4-гидроксиноненаля — потенциально вредного вещества, способного повреждать клетки организма.

В качестве примеров продуктов с подобным сочетанием ингредиентов Мартюшев-Поклад привел пончики и картофель, приготовленный во фритюре. Врач посоветовал не делать такую пищу основой рациона и отдавать предпочтение продуктам с высокой питательной ценностью.

Чем заменить фастфуд

Вместо еды с большим количеством простых углеводов и жареного масла специалист рекомендует сочетать цельные продукты животного происхождения с овощами. В качестве подходящих источников питательных веществ он перечислил яйца, мясо, рыбу, птицу и молочные продукты.

По мнению Мартюшева-Поклада, такой рацион помогает избежать избытка так называемых пустых калорий и может способствовать профилактике ожирения, метаболического синдрома и сахарного диабета. Эти состояния связаны с нарушениями обмена веществ и повышенными рисками для здоровья сосудов.

О важности питания для сердечно-сосудистой системы ранее рассказывал и 5-tv.ru. В частности, избыток соли и насыщенных жиров в рационе может повышать давление и уровень «плохого» холестерина, увеличивая вероятность развития инфаркта и инсульта.

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