Фото: УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалисты проверили 20 претенденток, прежде чем остановиться на одной из них.

Главную новогоднюю ель страны, которую установят на Соборной площади Московского Кремля, нашли в Подмосковье. Об этом сообщили в Управлении делами Президента России.

«Победительницей» отбора стала 95-летняя ель из городского округа Клин. Дерево выросло в Воронинском участковом лесничестве и полностью соответствует требованиям, которые предъявляют к главному праздничному символу страны.

В этом году специалисты искали подходящую ель летом и осенью. Комиссия преодолела около трех тысяч километров и рассмотрела 20 деревьев. При выборе учитывали не только красоту и форму кроны, но и состояние ели, ее устойчивость к морозам, сильному ветру и перепадам температуры.

Высота выбранной ели составляет 27 метров, а диаметр ствола достигает 72 сантиметров. У дерева густая крона правильной пирамидальной формы.

Клин уже становился местом поиска главной елки страны. В 2010 году дерево для Кремля также выбрали в этом муниципалитете. Теперь, спустя 16 лет, история повторилась.

Спилить ель планируют 7 декабря 2026 года. После этого ее подготовят к перевозке в Москву, где она украсит Соборную площадь к Новому году.

Традиция выбирать главную елку страны существует с 2007 года. Работы проводят ежегодно по поручению президента России Владимира Путина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.