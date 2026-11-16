Школам в РФ рекомендовали провести зимние каникулы с 31 декабря по 10 января

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ребята будут отдыхать почти две недели.

Школам порекомендовали провести зимние каникулы с 31 декабря по 10 января. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года», — сказано в сообщении.

При разработке учебного плана школа может ориентироваться как на график Минпросвещения РФ, так и составить собственный, основываясь на рекомендациях ведомства.

В ведомстве также напомнили, что традиционно зимние каникулы у школьников совпадают с периодом празднования Нового года. Это время, как считают в Минпросвещения РФ, важно провести в окружении близких. Качественный отдых поможет школьникам набраться сил и продолжить обучение.

Ранее стало известно о том, что новогодние выходные продлятся с 31 декабря до 10 января. В общей сложности россияне будут отдыхать 11 дней.

На работу граждане, трудящиеся по стандартному графику, выйдут только 11 января. При этом в феврале россиян будет ждать три выходных дня подряд — 21,22 и 23 февраля — в честь Дня защитника Отечества. Суббота, 20 февраля, станет рабочей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.