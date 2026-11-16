Кейт Миддлтон отправилась в первый зарубежный тур после победы над раком

Фото: www.globallookpress.com/ Pool / i-Images

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Принцесса Уэльская объявила о борьбе с онкологическим заболеванием в 2024 году.

Кейт Миддлтон впервые после победы над онкологией отправилась с принцем Уильямом в зарубежную поездку. Об этом сообщил журнал The Voice Mag со ссылкой на соцсети супругов.

По имеющейся информации, супруги прибыли с трехдневным визитом в Индию. Они остановились в Мумбаи. Отмечается, что это первая совместная зарубежная поездка принца и принцессы Уэльских с того момента, как Кейт сообщила о борьбе с раком. О своем диагнозе супруга наследника королевского престола публично объявила в 2024 году. В настоящее время Миддлтон находится в ремиссии.

По данным СМИ, в первый день принц Уильям и Кейт посетили крикетную школу Ballard Estate. Это учреждение было основано при поддержке одного из британских благотворительных фондов. Для выхода в свет королевская семья предпочла простую одежду: принц облачился в синие брюки, голубую рубаку, надев сверху традиционный индийский жилет, а принцесса выбрала белые брюки и салатовый жакет.

В рамках мероприятия супруги попробовали сыграли в крикет. После они отправились в мумбайское метро. Перед этим супруги сменили наряды. В этот раз выбор Кейт пал на темно-синее платье с V-образным вырезом на груди.

Одним из главных событий поездки четы Уэльских в Индию станет церемония вручения премии Earthshot Prize, основанной Уильямом в 2020 году. Мероприятие пройдет вечером. Затем супруги должны вылететь в Нью-Дели. Там они планируют встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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