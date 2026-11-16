Древние бактерии могут проявиться из вечной мерзлоты из-за потепления в Арктике

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба губернатора ЯНАО

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Ученые обратили внимание на проблему после исследования останков доисторических животных.

Потепление в Арктике может привести к появлению на поверхности древних микроорганизмов, сохранившихся в вечной мерзлоте. Вероятность их распространения невелика, однако полностью исключать такой сценарий нельзя. Об этом 5-tv.ru заявил доктор биологических наук, руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) Альберт Протопопов.

По словам ученого, останки древних животных сами по себе могут представлять потенциальную опасность, поскольку находящаяся в вечной мерзлоте микрофлора способна сохраняться в жизнеспособном состоянии.

«Нельзя сказать, что это „неизбежный сценарий будущего“, думаем, что все не так мрачно. <…> Но также нельзя сказать, что он фантастичный — вполне может случиться и негативный сценарий», — отметил Протопопов.

Он напомнил о результатах исследования международной группы ученых под руководством специалистов из Швеции. Исследователи изучили останки более 400 мамонтов и обнаружили геномы опасной бактерии, способной вызывать сепсис и заражение крови.

По мнению биолога, особое внимание необходимо уделять мониторингу находок древней фауны. На фоне потепления Арктики туши животных постепенно выходят на поверхность вместе с микроорганизмами, среди которых потенциально могут оказаться патогенные.

Сейчас, как отметил Протопопов, контроль за такими находками зачастую происходит уже после их обнаружения. Местные жители могут сообщать об останках спустя несколько месяцев, а за это время с ними успевают контактировать люди и дикие животные.

Для усиления мониторинга ученые при поддержке гранта Российского научного фонда начали разработку роботизированной платформы «Плейстоцен». Геофизическое оборудование позволит получать данные из глубин Земли и определять местонахождение древних останков.

Полученную информацию планируют анализировать с помощью искусственного интеллекта. Одной из задач проекта станет своевременное выявление древних микроорганизмов и оптимизация системы наблюдения за потенциально опасными находками.

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