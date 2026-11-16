Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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Девушка сама опубликовала пост о помолвке.

В семье народного артиста России Олега Газманова ожидается еще одна свадьба: его 28-летний пасынок Филипп сделал предложение своей возлюбленной, модели Анастасии Альмяшевой. Об этом девушка сообщила в личном блоге.

Анастасия опубликовала совместные фотографии с избранником, сделанные во время отдыха за границей. На снимках девушка показала помолвочное кольцо с камнем от ювелирного дома Tiffany, сопроводив публикацию короткой подписью: «Yes!».

Особое внимание подписчиков привлекло украшение. Точные характеристики кольца пара не раскрывает, однако, по оценкам экспертов, на которых ссылается Газета.ру, оно может быть выполнено из белого золота или платины. Предположительно, в его центре находится бриллиант весом до 0,6 карата, дополненный дорожкой из небольших камней.

Стоимость подобного изделия в России с учетом логистики и торговой наценки может составлять от 500 до 850 тысяч рублей.

Пока Филипп и Анастасия не сообщают, когда и где состоится свадьба. Неизвестно и то, кого пара пригласит на торжество.

Кто такая Анастасия Альмяшева

Будущая супруга Филиппа Муравьева родилась в Минеральных Водах Ставропольского края. Модельную карьеру девушка начала еще в детстве. В 2013 году она одержала первую крупную победу на конкурсе Fashion House International, а спустя шесть лет получила титул «Юная мисс Москва».

В 2020 году Альмяшева стала победительницей конкурса «Юная краса России». Затем девушка представила страну на международном состязании «Мисс Земля — 2021», где вошла в восьмерку лучших участниц.

Несмотря на публичную профессию, подробностями личной жизни модель долго не делилась. В январе 2024 года она опубликовала фотографию в свадебном платье и с иронией заметила: «Если верить приметам, замужество мне уже не светит». Теперь Анастасия сама сообщила о помолвке и показала избранника.

Что известно о пасынке Газманова

Филипп родился 29 ноября 1997 года. Его мать — Марина Муравьева-Газманова, нынешняя супруга народного артиста. Биологический отец молодого человека — Вячеслав Мавроди, брат основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди.

Когда Филиппу было около пяти лет, Марина вышла замуж за Олега Газманова. Певец принял мальчика как родного сына и воспитывал его в своей семье. Со временем Филипп даже взял фамилию отчима.

С матерью у молодого человека сложились особенно теплые отношения. Марина Муравьева-Газманова рассказывала, что они любят вместе путешествовать и часто проводят время вдвоем. При этом окружающие даже принимали ее за возлюбленную сына.

«Мы любим вместе путешествовать. Когда мы вдвоем, нас с любопытством провожают взглядом, гадая, кто мы друг другу, и вздрагивают, когда мой детина басом зовет меня мамой. А я наслаждаюсь комплиментами, как молодо выгляжу! Мы отличные друзья и партнеры, сын с удовольствием приезжает к нам пожить», — поделилась Марина в личном блоге.

Помимо Филиппа, в семье есть еще двое детей. У Олега Газманова от первого брака родился сын Родион, а в браке с Мариной Муравьевой-Газмановой появилась дочь Марианна.

В детстве молодой человек посещал ансамбль «Непоседы», однако связывать жизнь с музыкой не стал. Среди его увлечений были спорт и рисование. В итоге молодой человек выбрал предпринимательство и получил бизнес-образование в Великобритании.

Некоторое время Филипп пробовал себя в модельном бизнесе и сотрудничал с одним из агентств. Однако впоследствии решил сосредоточиться на собственных проектах в сфере грузоперевозок. Он стал одним из основателей компании «Фура» — цифровой платформы, которая помогает грузоотправителям находить перевозчиков.

Впрочем, предпринимательская деятельность Филиппа в последнее время столкнулась с трудностями. Как сообщает издание «ВФокусе Mail», компании, входящие в группу «Фура», накопили задолженность перед налоговой службой на сумму более 33 миллионов рублей. Сам Муравьев эту информацию публично не комментировал.

Почему Филипп отказался от фамилии Газманова

В 2024 году стало известно, что Филипп сменил фамилию и стал Муравьевым. Это решение вызвало интерес со стороны СМИ, однако Олег Газманов поспешил развеять слухи о возможном семейном конфликте.

По словам артиста, решение пасынка было связано исключительно с желанием самостоятельно добиваться успеха, не пользуясь известностью отчима.

Теперь в жизни Филиппа начинается новая глава. Поклонникам остается лишь ждать, когда пара объявит дату свадьбы и поделится подробностями предстоящего торжества.

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