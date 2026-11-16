Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поездка в парк должна была оставить приятные воспоминания, но для десятков посетителей обернулась травмами.

В японском городе Нара зафиксировали рекордное число пострадавших от нападений оленей, свободно гуляющих по территории местного парка. С начала 2026 года в муниципальную больницу доставили 51 человека, причем более 70% пациентов составили иностранные туристы. Об этом сообщила Japan Today.

Количество пострадавших уже превысило показатели двух предыдущих лет. В 2025 году медицинская помощь потребовалась 46 посетителям парка, а в 2024-м — 45. Власти города связывают увеличение числа происшествий с ростом туристического потока и популяции оленей.

Парк Нара известен животными, которые свободно передвигаются по его территории и практически не боятся людей. В религии синто этих оленей считают посланниками богов, поэтому они пользуются особым отношением.

Туристы охотно фотографируются с ними и кормят специальными крекерами, продающимися поблизости. Однако привычка животных к людям не делает их безопасными.

Олени остаются дикими и могут проявлять агрессию. Они кусают посетителей, бодают их, а острые рога способны причинить серьезные травмы.

Особую опасность представляют ситуации, когда туристы держат в руках лакомства. Животные могут настойчиво требовать еду и даже преследовать человека, если замечают, что у него остались крекеры.

Одна из посетительниц рассказала, как олени обнюхивали карманы ее пальто в поисках угощений. Другой турист пожаловался на укус в ногу.

Несмотря на рост абсолютного числа пострадавших, доля таких случаев относительно количества гостей парка за последние годы снизилась.

В 2021 году Нару посетили около 46 тысяч иностранных туристов, тогда как в 2025-м их число превысило 3,5 миллиона. При этом в первый из указанных годов в Японии еще действовали ограничения, связанные с пандемией.

Представители Общества охраны оленей Нары рекомендуют посетителям не пытаться насильно гладить животных и не подходить к ним слишком близко. Также туристов призывают не дразнить оленей, демонстрируя угощение и затем убирая его.

Особую осторожность необходимо соблюдать осенью, когда у животных начинается брачный сезон. В это время самцы могут становиться агрессивнее, защищать свою территорию и вступать в драки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.