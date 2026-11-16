Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Неожиданная реакция певицы на радостное событие заставила поклонников искать скрытый смысл в ее словах.

Народная артистка РФ Лариса Долина вновь оказалась в центре скандала. Она поздравила певицу Юлию Ковальчук с рождением третьего ребенка. Долина оставила эмоциональный комментарий под публикацией коллеги, однако одно слово в нем вызвало недоумение у подписчиков.

«Наконец!»

Юлия Ковальчук поделилась радостной новостью 12 ноября, в день своего 44-летия. Экс-солистка группы «Блестящие» сообщила, что них с мужем, певцом Алексеем Чумаковым, родился третий ребенок — сын. Имя малыша пара пока предпочла не раскрывать.

«Наш сыночек. Спасибо Богу, что ты теперь с нами. Ты мой лучший подарок на день рождения», — написала артистка в социальных сетях.

Поздравить Ковальчук с пополнением поспешили многочисленные поклонники и звездные друзья. Среди них оказалась и Лариса Долина, которая не скрывала радости от пополнения в семье коллеги.

«О Боже! Наконец! Поздравляю! Счастье!» — эмоционально отреагировала народная артистка.

Однако именно слово «наконец» зацепило пользователей и вызвало волну вопросов. Одни не поняли, что именно имела в виду Долина, другие увидели в ее поздравлении неоднозначный подтекст.

«А что именно наконец?»;

«Наконец?! Странное поздравление»;

«Наконец — это потому что мальчик?» — комментировали подписчики.

Сама Долина не стала вступать в перепалку и объяснять, что подразумевала под своим сообщением. Ковальчук же отреагировала на поздравление доброжелательно и поблагодарила коллегу за теплые слова.

Чумаков обратился к новорожденному сыну

Не остался в стороне и Алексей Чумаков. 45-летний исполнитель посвятил новорожденному ребенку трогательное послание, в котором пожелал ему долгой, счастливой жизни и пообещал, что вся семья всегда будет рядом.

«Сын мой, с рождением! Пусть твоя долгая жизнь будет как твой первый день — полная радости вокруг от того, что ты есть. Полная любви, полная будущего, полная здоровых и сильных родных рядом и полная искренней веры! Господь, мамочка, сестрички и папа всегда рядом! Добро пожаловать в этот мир, мой мальчик! Он стал еще прекраснее с твоим появлением! Не подведи его, и он не подведет тебя! Да будет так!» — написал артист.

Для Чумакова появление сына стало еще одним важным этапом в семейной жизни. До этого супруги воспитывали двух дочерей и не раз говорили о том, что не собираются заранее загадывать, сколько детей у них будет.

История семьи Ковальчук и Чумакова

Юлия и Алексей познакомились в 2000-х годах, а сблизились в 2009 году после совместного участия в проекте «Танцы на льду». Роман артистов развивался не слишком публично. В 2013 году они поженились в Испании, устроив небольшую церемонию без масштабного торжества.

Первым ребенком пары стала Амелия, которая появилась на свет в 2017 году. В 2023-м семья пополнилась второй дочерью — Алисией. Теперь у супругов трое детей.

Ковальчук не раз рассказывала, что старается не превращать воспитание дочерей в бесконечную систему запретов. По словам певицы, она предпочитает поддерживать детей, хвалить их за успехи и не создавать лишнего напряжения из-за школьных оценок. Артистка также признавалась, что в семье стараются сохранять баланс между родительским контролем и самостоятельностью девочек.

Почему Чумакова обвиняли в абьюзе

Семейная жизнь артистов не раз становилась предметом обсуждения в социальных сетях. В 2025 году Алексей оказался под шквалом критики после интервью, в котором довольно грубо описал свои первоначальные критерии выбора будущей супруги. Некоторые пользователи сочли высказывание оскорбительным по отношению к Юлии и начали называть певца абьюзером.

Сам Чумаков отреагировал на обвинения с привычной иронией. Он заявил, что благодаря критикам узнал значение слова «абьюз», а затем в шутку представил себя жертвой домашнего насилия.

«Учитывая, что психологически я в вечном переживании за семью, физически сильно устаю, работая, чтобы они ни в чем не нуждались, сексуально должен осуществлять супружеский долг, а моя банковская карта и пин-код у жены… Хм… Пришел к выводу, что меня абьюзят по полной программе!» — рассуждал артист.

Особенно возмутило его другое обстоятельство: по словам Алексея, дома у него регулярно отбирают одеяло, особенно когда к родителям приходит старшая дочь:

«Юлия, если первые пункты я еще как-то могу принять, то за одеяло — обидно. Наверное, подам в суд», — пошутил певец.

Теперь супругам предстоит осваиваться в новом статусе многодетных родителей. А пока поклонники обсуждают появление маленького сына, не меньше внимания досталось и загадочному поздравлению Ларисы Долиной.

Впрочем, у эмоционального «наконец» может быть вполне понятное объяснение: в марте 2026 года Ковальчук рассказывала журналистам, что они с мужем не исключают появления третьего ребенка и будут рады пополнению в семье. Тогда певица отдельно отметила, что появлению мальчика они тоже обрадуются и она в первую очередь.

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