Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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ВСУ ударили беспилотниками по транспортной артерии через Керченский пролив.

Повреждения Крымского моста после удара Вооруженных сил Украины предварительно оценили как незначительные. Об этом 16 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, оценка продолжается.

Об ударе по мосту ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что к ликвидации последствий привлекли все необходимые службы. Песков добавил, что движение по мосту продолжается, а дополнительную информацию предоставит Минтранс России.

Комментируя атаку, представитель Кремля отметил работу российских военнослужащих, отражающих налеты беспилотников. По его словам, при массированных ударах ни одна система не может гарантировать объектам стопроцентную защиту.

Песков также заявил, что специальная военная операция продолжается независимо от хода переговоров. Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на долгосрочный мир, а не на временное перемирие, и рассматривает переговоры как путь к такому урегулированию.

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