Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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О причинах такого решения не знают даже учителя.

В российской литературе разгорается громкий скандал. Цензуре подвергли святое — стихи Александра Сергеевича Пушкина.

Из школьного учебника для третьего класса исчезло несколько строк из «Зимнего вечера». Под заголовком указано, что известное всем произведение представлено в сокращенном виде. Речь о четверостишии, где поэт обращается к няне и предлагает ей выпить с горя.

В более ранних тиражах таких изменений не было. Почему именно этот фрагмент решили убрать и кто был инициатором изменений, неизвестно даже учителям.

«Я думаю, что это все-таки за слово „выпьем“, которое Пушкин упоминает, и, скорее всего, в следующем году нам придется ожидать редакцию других произведений, потому что мы знаем, что сейчас очень большая идет вырезка всех произведений, которые есть не только в школьной программе, но и в других. Как будет дальше развиваться, пока непонятно», — сказала учитель начальных классов Наталья Островская.

«Зимний вечер» — это хрестоматийное стихотворение Александра Пушкина. Поэт написал его в 1825 году во время ссылки в Михайловское.

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