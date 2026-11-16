Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Знаменитости познакомились в социальных сетях, а потом случайно встретились на съемках программы.

Певец Егор Крид (Егор Булаткин — настоящее имя) выставил модель и блогера Катю Голден (настоящее имя — Екатерина Касатова. — Прим.ред.) в плохом свете в одном из телевизионных проектов ради создания более интересного шоу. Об этом она рассказала в новом интервью.

«Ксюш, это шоу»

В 2021 году Голден боролась за сердце рэпера Тимати в реалити-шоу на федеральном канале. В одном из выпусков поддержать музыканта пришел Крид. Тогда и выяснилось, что модель и певец были знакомы друг с другом еще до съемок этого проекта. Они переписывались в социальных сетях.

Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По воспоминаниям самой Голден, которыми она поделилась с Собчак, первым написал ей именно артист.

«Он мне писал, я как сейчас помню, отвечал на мою какую-то публикацию, кода я была в Лос-Анджелесе. Мне кажется, он на тот момент тоже туда приезжал. Не было такого, чтобы я что-то про себя рассказывала. Он просто спрашивал: „Ты там?“. Я отвечала: „Да“. Он потом пропадал и все. Вот такой у нас был диалог», — рассказывала Голден.

Однако в разговоре с Тимати на самом проекте исполнитель выдал другую версию событий. По его словам, в их переписке модель только и делала, что вещала о себе. Он даже предположил, что девушка оказалась на этом реалити не для того, чтобы добиться сердца рэпера.

На вопрос ведущей о том, зачем Крид «пришел поднасрать» блогеру, Голден предположила, что он таким образом хотел сделать проект интереснее.

«То, что он говорил в шоу? Ну, Ксюш, это шоу. Нужно же что-то сказать, чтобы была какая-то вот, линия», — объяснила интернет-знаменитость.

Он также пояснила, что до проекта с Кридом в живую они не общались. Было лишь несколько сообщений, подобно тем, что описаны выше. Причем изначально переписывались на английском языке. Блогер предположила, что ее посты в социальной сети просто оказались в ленте артиста, и он решил ей написать. Подобное, безусловно, Голден льстит, но большого значения она этому не придала.

Искала опыт, а не любовь

После окончания проекта Голден с Кридом не связывалась, и претензий о клевете не предъявляла. Тогда он уже был известным исполнителем, а модель большого уровня популярности еще не достигла.

«Я все-таки на тот момент не была какой-то медиаперсоной, и в моей голове не было даже мысли о том, что я могу написать Егору Криду и сказать: «Слушай, что ты там про меня говорил?», — уточнила блогер.

Знаменитость добавила, что это было ее первое попадание в телевизионный проект, поэтому она наивно во все верила. К тому же в шоу она действительно пришла не бороться за сердце Тимати, а получить опыт съемок и понять, как вообще этот процесс устроен изнутри и познакомиться с интересными людьми.

«Я явно не иду туда искать свою любовь. У меня в целом не было такого запроса. Мне хотелось посмотреть, как это все происходит, снимается», — вспоминала модель.

Она добавила, что обстоятельства удачно совпали. Ей нужно было вернуться в Россию из-за экзаменов в университете и болезни матери. Поэтому и на участие в проекте она согласилась, несмотря на то, что большую часть времени тогда проводила в Соединенных Штатах.

Кто такая Катя Голден?

Катя Голден родилась 10 февраля 1997 года в Нижнем Новгороде. В детстве увлекалась музыкой и плаванием, в 14 лет начала работать моделью. За время, что она провела в этой сфере, Касатовой удалась поработать не только в России, но и за рубежом: в Европе, Азии и США. Она сотрудничала с такими брендами, как Burberry, Revolve, MilaNova и Kylie Cosmetics, а также поработать с такими известными журналами, как Elle, L’Officiel и InStyle.

В 2020 году создала YouTube-канал, на котором рассказывала о свой жизни, семье и путешествиях. Постепенно стала популярным бьюти-блогером и инфлюэнсером здорового образа жизни. Пробовала себя в роли ведущей прогноза погоды на одном из телеканалов.

В 2024 году запустила собственный бренд косметики.

В 2026 года вошла в ежегодный рейтинг Forbes «30 до 30» в номинации «Новые медиа».

В 2021 году встретила будущего мужа, сооснователя крупного видеопродакшена Станислава Касатова. С ним она познакомилась, когда еще была участницей того самого шоу с Тимати. Через год, в 2022-м, они поженились.

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