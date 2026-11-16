Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Алиса Юнусова уже снимается в полнометражных фильмах, а теперь намерена получить профессиональное актерское образование.

Дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой 12-летняя Алиса Юнусова определилась с будущей профессией. Девочка, которая уже успела получить главную роль в картине «Дива», собирается после школы поступать в театральный институт. Ради мечты о большом кино Алиса готова пересмотреть привычное расписание и даже отказаться от некоторых увлечений. Девочка призналась, что интерес к актерскому мастерству появился у нее не вчера:

«Меня давно тянуло в сферу кино, я несколько лет посещала театральную студию. И когда в первый раз попала на съемочную площадку, поняла — хочу заниматься именно этим», — рассказала Юнусова в интервью «Леди Mail».

Домашнее обучение ради съемок и новой профессии

Подготовку к будущей карьере Алиса уже начала. В этом году 12-летняя дочь Тимати перешла на домашнее обучение. Такой формат позволяет ей не подстраиваться под школьное расписание и уделять больше времени работе в кино.

«Даже свободное время остается, чтобы погулять с друзьями. Или встретиться с братом, с папой в ресторан сходить», — поделилась юная актриса.

Еще одним преимуществом нового графика Алиса назвала отсутствие необходимости вставать в семь часов утра. По словам девочки, ранние подъемы всегда давались ей непросто. Теперь же она может самостоятельно распределять время между занятиями, съемками и отдыхом.

При этом домашнее обучение не означает, что наследница рэпера собирается отказаться от образования. Напротив, после окончания школы она намерена продолжить учебу в одном из российских театральных институтов.

Шахматы, теннис и серфинг могут остаться в прошлом

Алиса понимает, что актерская профессия требует серьезной отдачи. Сейчас ее расписание и без того насыщено: девочка занимается шахматами, теннисом, серфингом, танцами и вокалом. Кроме того, она изучает английский и испанский языки.

Однако совмещать все увлечения с полноценной подготовкой к съемкам становится непросто. Поэтому Юнусова допускает, что ради кинематографа ей придется отказаться от части занятий, которыми она увлекалась с детства.

Пока неизвестно, какие именно хобби окажутся под угрозой. Но сама Алиса, судя по ее заявлениям, настроена решительно. Она уже не просто пробует себя в разных направлениях, а рассматривает актерство как будущую профессию.

Как Тимати относится к актерским амбициям дочери

Несмотря на известность отца, Алиса не рассчитывает исключительно на звездную фамилию. Более того, сам Тимати ранее заявил, что не собирается использовать свои связи для продвижения наследницы в киноиндустрии.

Рэпер рассказал, что они с дочерью неоднократно обсуждали этот вопрос. По его мнению, известность родителя не должна становиться пропуском в профессию:

«Это моя принципиальная позиция: есть очень много мнений о том, что есть известный папа, который имеет определенный вес и связи — и все должно происходить по блату. Мы очень много с Алисой по этому поводу разговаривали. Я говорю: есть кастинг. Если заинтересована, идешь сама. Получается — да, не получается — нет. Все должно быть честно», — объяснил исполнитель в эфире шоу на видеоплатформе.

При этом подготовку к роли в фильме «Дива» девочка начала задолго до съемок. Вместе с педагогами она целый год занималась актерским мастерством и в итоге успешно прошла сложный кастинг. Таким образом, главная роль досталась ей своими силами.

Первые роли Алисы и семейная поддержка

«Дива» станет не первым появлением Юнусовой на экране. В 2025 году она сыграла девочку Киру в сериале «Три сестры», где ее партнерами по площадке стали Лариса Гузеева и Павел Деревянко. Кроме того, Алиса участвовала в детской экранизации «Трех мушкетеров» вместе с Александром Плющенко — сыном Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

Творческие интересы наследницы Тимати не ограничиваются кино. В декабре 2024 года она выпустила собственную книгу «Необыкновенная история Благстара», которую посвятила семье. Более того, иллюстрации к произведению Алиса также создала самостоятельно.

Родные поддерживают стремление девочки развиваться в творчестве. Большую роль в ее жизни играет бабушка по отцовской линии Симона Юнусова, которая активно участвует в воспитании внучки и часто рассказывает о ее успехах в социальных сетях.





Фото: Instagram*/simona280

Впрочем, воспитание Алисы не всегда обходится без сложностей. В сентябре 2025 года Симона рассказывала, что из-за непростого характера внучки решила обратиться за помощью к психологу. Женщина называла отношения с девочкой эмоциональными качелями и признавалась, что иногда ей самой бывает непросто справляться с подростковыми реакциями.

Алиса родилась в 2014 году в отношениях Тимати с моделью Аленой Шишковой. Пара рассталась в мае 2015 года, однако оба родителя продолжили участвовать в жизни дочери. В 2019 году у рэпера родился сын Ратмир от модели Анастасии Решетовой, а в августе 2025-го он стал отцом в третий раз: модель Валентина Иванова родила ему дочь Эмму.

Теперь же старшая дочь артиста намерена строить собственную карьеру. И, судя по первым шагам, Алиса настроена не просто попробовать себя в кино, а всерьез побороться за место в актерской профессии.

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