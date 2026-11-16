Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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За 88 лет единоборство прошло путь от небольших залов до мировых арен.

Самбо отмечает Всемирный день, а представители спортивного сообщества поздравляют спортсменов, тренеров и поклонников единоборства. Легендарный самбист и посол самбо в мире Федор Емельяненко заявил, что этот вид спорта помогает человеку постоянно работать над собой и добиваться поставленных целей.

«Очень люблю этот вид спорта, очень много он мне дал. Я сам самбист, и, наверное, до конца дней своих буду уже самбистом», — сказал Емельяненко.

По словам спортсмена, самбо формирует у человека привычку ставить перед собой задачи, анализировать свои действия и двигаться к результату. При этом, считает Емельяненко, принципы единоборства применимы далеко за пределами спортивного зала.

«Наверное, самбистом нужно быть по жизни, чтобы потом в любой отрасли, куда бы его ни поставили, добиваться своих целей. Живите по совести. С Богом и все у нас получится», — пожелал он.

Спортменов также поздравил президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков. Он отметил, что за 88 лет самбо прошло путь от первых спортивных залов до крупнейших мировых арен, а сегодня остается для представителей разных стран пространством стабильности и дружбы.

Шестаков пожелал самбистам крепости духа, воли к победе, уважения к сопернику и взаимовыручки.

Свое поздравление направил и чемпион мира по боевому самбо, чемпион UFC Ислам Махачев. Он подчеркнул, что современный профессиональный и любительский спорт требует максимальной отдачи, поскольку даже небольшие детали могут иметь значение для результата. Спортсмен призвал самбистов делать больше, чем соперник, не только в зале, но и в жизни.

Особое внимание ФИАС уделяет развитию самбо на международном уровне и адаптивных направлений. В 2021 году федерация получила признание Международного олимпийского, а в 2025 году ее признал Международный паралимпийский комитет. В 2026 году женское самбо слепых впервые вошло в программу чемпионата мира в Ташкенте.

В ФИАС в день праздника также поблагодарили спортсменов, тренеров, ветеранов самбистского движения и болельщиков за вклад в развитие единоборства.

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