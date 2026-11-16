Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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После изнурительной тренировки хочется поскорее избавиться от боли и усталости. Однако популярные способы могут быть неэффективны.

Ледяные душ и ванны, которые многие спортсмены используют после физических нагрузок, могут оказаться менее эффективными, чем принято считать. Исследователи обнаружили, что погружение в холодную воду не ускоряло восстановление мышечной силы, а некоторые биологические показатели были более благоприятными после воздействия тепла. Результаты работы опубликованы в научном журнале Journal of Thermal Biology.

Ученые сравнили четыре способа восстановления: холодную воду, горячую воду, воздействие теплого воздуха и обычный отдых. Спустя трое суток участники, принимавшие ледяную ванну, восстановили около 82% первоначальной мышечной силы. В остальных группах показатель достигал 88–89%.

Почему мышцы болят после тренировки

Во время интенсивных или непривычных упражнений мышечные волокна могут получать микроповреждения. Особенно часто это происходит при эксцентрических нагрузках, когда мышцы удлиняются, одновременно сопротивляясь внешнему усилию. Например, во время спуска по лестнице, бега под уклон или медленного опускания штанги.

После таких занятий человек может испытывать болезненность, скованность и временное снижение мышечной силы. Организм запускает воспалительную реакцию, необходимую для восстановления тканей. Иммунные клетки помогают удалять поврежденные клеточные компоненты и участвуют в регенерации.

Одновременно выделяются вещества, повышающие чувствительность болевых рецепторов. Поэтому неприятные ощущения могут сохраняться до 72 часов после тренировки.

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 40 здоровых физически активных взрослых: 31 мужчина и девять женщин. Сначала добровольцы выполнили упражнения на четырехглавые мышцы бедра. Специальный тренажер позволял контролировать нагрузку и измерять мышечную силу.

Затем участников случайным образом распределили на четыре группы:

Холодная ванна: вода температурой девять градусов в течение 15 минут.

Горячая ванна: вода температурой 42 градуса в течение 30 минут.

Теплый воздух: температура 30 градусов в течение 30 минут.

Обычный отдых: 30 минут без дополнительных процедур.

В течение следующих 72 часов специалисты оценивали мышечную силу, болезненные ощущения и показатели крови, связанные с повреждением тканей и воспалением.

Сразу после нагрузки сила мышц снизилась примерно на 36%. Затем она постепенно восстанавливалась у всех участников. Через трое суток в группе холодной воды показатель составлял около 82% исходного уровня, тогда как в остальных группах — 88–89%.

Несмотря на разницу, статистически значимых преимуществ какого-либо метода по восстановлению силы исследователи не обнаружили.

Почему горячая вода может быть полезнее холода

Самые интересные различия ученые заметили при анализе биологических показателей. У участников, подвергавшихся воздействию тепла, повышался уровень белка теплового шока HSP72.

Это вещество участвует в защите клеток от повреждений и поддержании их работы во время физиологического стресса. Также исследователи измеряли уровень креатинкиназы CK-MM — одного из показателей повреждения мышечных тканей.

После горячей ванны он вернулся к исходному уровню через 48 часов. В группах теплого воздуха и обычного отдыха — через 72 часа. У участников, принимавших ледяную ванну, показатель оставался повышенным и спустя трое суток.

Кроме того, после горячей воды наблюдалась более быстрая нормализация уровня интерлейкина-6 — вещества, участвующего в воспалительных реакциях.

Эти результаты позволяют предположить, что тепло благоприятно влияет на некоторые процессы восстановления мышц. Однако ускорения возвращения мышечной силы доказать не удалось.

Почему уменьшение боли не означает восстановление мышц

Ледяные ванны популярны прежде всего благодаря ощущению облегчения после тяжелых тренировок. Холод может временно уменьшать восприятие болезненных ощущений. Но субъективное самочувствие не всегда отражает фактическое состояние мышечных тканей.

Человек способен чувствовать себя лучше, хотя его мышцы еще не восстановили первоначальную силу. При этом в данном эксперименте ни один из четырех методов не обеспечил статистически значимого уменьшения мышечной боли по сравнению с другими. Поэтому ученые подчеркивают, что оценивать эффективность восстановления только по ощущениям на следующий день неправильно.

Что лучше выбрать после тренировки — холод или тепло

Авторы исследования не предлагают полностью отказываться от процедур с ледяной водой. Однако полученные результаты не подтверждают их преимущество для восстановления мышечной силы после изученного типа нагрузки. Воздействие тепла сопровождалось более благоприятными изменениями некоторых биологических показателей.

В то же время эксперимент имеет ограничения. В нем участвовали всего 40 человек, по десять в каждой группе. Ученые изучали реакцию на один вид упражнений и наблюдали за добровольцами только трое суток.

Исследователи считают, что восстановление мышц — сложный процесс, который нельзя оценивать только по скорости исчезновения боли. Для окончательных выводов о пользе холода и тепла потребуются дополнительные исследования.

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