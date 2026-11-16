Фото: 5-tv.ru

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Желание взрослых переделать праздничное украшение дома за ребенком может серьезно навредить его психике.

Привычка родителей тайно исправлять новогодние украшения, развешанные детьми, может отрицательно влиять на детскую самооценку. Особенно если взрослые постоянно переделывают результаты творчества ребенка, считая их недостаточно красивыми. Об этом предупредила британский детский психолог Бекки Спелман, сообщает Daily Mail.

По словам специалиста, для ребенка украшение елки — не просто праздничное развлечение. Это возможность проявить фантазию, самостоятельно принять решение и почувствовать себя частью семейной традиции.

Однако взрослые нередко воспринимают результат иначе. Криво висящая звезда, несколько шаров на одной ветке или самодельная игрушка могут нарушать тщательно продуманный праздничный декор.

Поэтому некоторые родители дожидаются, когда дети уснут, и начинают перевешивать украшения. Психолог предупреждает, что при регулярном повторении подобных ситуаций ребенок может решить, что его старания недостаточно хороши.

Почему стремление к идеальной елке может навредить детям

По словам Бекки Спелман, ребенок воспринимает собственноручно сделанное украшение совсем не так, как взрослый. Для родителей это может быть обычная поделка из картона, бумаги или блесток. Для ребенка — результат стараний, которым хочется поделиться с семьей.

Когда взрослые оставляют игрушку на елке, они показывают, что ценят его вклад в подготовку к празднику. Это может укреплять уверенность ребенка в собственных силах и желание заниматься творчеством.

Однако постоянное исправление результатов его работы способно вызвать противоположную реакцию. Если игрушки регулярно перевешивают, а самодельные украшения убирают из виду, ребенок может начать сомневаться в собственных способностях.

Спелман подчеркивает, что проблема заключается не в одном случайно передвинутом шаре. Значение имеет повторяющееся поведение взрослых, при котором ребенок постоянно сталкивается с необходимостью соответствовать чужим представлениям о правильном результате.

Как социальные сети заставляют родителей переделывать елку

Стремление к идеальному новогоднему оформлению может быть связано с влиянием социальных сетей. Около двух третей родителей в опросе одной крупной компании признались, что испытывают давление из-за желания создать елку, которая будет красиво выглядеть на фотографиях. Каждый четвертый участник опроса специально переставляет украшения перед съемкой. Еще 21% стараются скрыть от камеры ту часть дерева, которая выглядит недостаточно аккуратно.

В результате семейная традиция может превращаться в попытку добиться картинки, соответствующей ожиданиям окружающих. Взрослые начинают обращать больше внимания на сочетание цветов и расположение игрушек, чем на удовольствие детей от совместной подготовки к празднику.

Психолог считает, что стремление сделать дом красивым вполне понятно. Однако оно не должно полностью вытеснять детскую инициативу. Особенно если ребенок самостоятельно изготовил украшение и гордится результатом.

Как украсить елку и не обидеть ребенка

Бекки Спелман предлагает родителям искать компромисс между собственными представлениями о праздничном декоре и желанием детей проявлять самостоятельность.

Например, можно выделить ребенку отдельную ветку, которую он сможет украшать по своему усмотрению. Другой вариант — поставить небольшую дополнительную елку и позволить детям самостоятельно выбирать для нее игрушки.

Так взрослые смогут сохранить желаемое оформление основной елки, не отказывая ребенку в возможности участвовать в праздничных приготовлениях.

Психолог также рекомендует не стремиться исправлять каждую неровность. Несколько шаров на одной ветке или немного наклоненная фигурка могут выглядеть необычно, но для ребенка именно такие детали становятся частью праздника.

По словам специалиста, самодельные игрушки часто со временем приобретают особую ценность, поскольку напоминают семье о том, каким ребенок был в определенном возрасте.

Почему некоторые родители годами хранят детские украшения

Несмотря на стремление части семей к идеальному праздничному декору, многие взрослые относятся к детскому творчеству иначе. Согласно опросу, почти половина родителей с гордостью размещают на елке украшения, сделанные детьми. При этом 33% считают такие поделки более ценными, чем дорогие покупные игрушки. Еще 41% участников убеждены, что новогодняя елка должна отражать историю семьи.

Каждый пятый родитель сохраняет детские украшения более десяти лет, а 15% признались, что не выбросили ни одной такой поделки. Для 34% опрошенных главное значение имеет развитие творческих способностей ребенка. Еще 36% ценят воспоминания, связанные с праздничными украшениями. При этом 32% родителей особенно любят совместное изготовление игрушек, поскольку оно позволяет проводить больше времени с детьми.

Треть участников опроса считают, что ребенку необходимо давать возможность самостоятельно украшать елку, даже если результат не соответствует вкусам взрослых.

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