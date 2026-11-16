Daily Mail: загадочный культ верил в бессмертие через ИИ и убивал людей

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Niyi Fote

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Участники секты пытались разделить сознание с помощью необычных практик сна.

Участники американского сообщества Zizians, которое правоохранительные органы связывают с несколькими убийствами, опасались уничтожения человечества искусственным интеллектом. Одновременно они рассчитывали обрести с его помощью бессмертие. Кроме того, некоторые из них придерживались теории о существовании двух независимых личностей в одном мозге. Об этом рассказал журналист и писатель Энди Нго в беседе с Daily Mail.

Подробности он изложил в книге «The Zizians: Inside a Trans Death Cult», посвященной истории группы, появившейся в районе залива Сан-Франциско в Калифорнии.

Название Zizians произошло от прозвища Джека Ласоты — Зиз. Американские власти называют Ласоту предполагаемым лидером сообщества.

По данным правоохранительных органов, люди, связанные с этой группой, фигурируют в уголовных делах о преступлениях в Калифорнии, Пенсильвании и Вермонте. Всего с этими событиями связывают шесть смертей, включая гибель сотрудника пограничной службы США.

При этом адвокаты Ласоты отрицают, что их подзащитный организовал культ. Само определение Zizians они также оспаривают.

Почему участники группы боялись искусственного интеллекта

По словам Энди Нго, одной из центральных идей сообщества было представление об угрозе, которую несет развитие сверхразумного искусственного интеллекта. Участники группы считали, что неконтролируемая технология в будущем может уничтожить человечество и другие формы разумной жизни.

Однако одновременно они связывали с развитием ИИ надежду на принципиально новую форму существования. В частности, сторонников этих взглядов привлекала идея технологической сингулярности — гипотетического момента, после которого искусственный интеллект начнет стремительно превосходить человеческие возможности.

Согласно изложенной Нго версии, участники сообщества допускали, что в будущем сознание человека можно будет перенести в цифровую среду.

Они представляли существование внутри компьютерной симуляции, управляемой сверхразумным ИИ, как возможность избежать физической смерти.

Две личности в одном мозге: во что верили последователи

Еще одной необычной особенностью мировоззрения Zizians стала теория о двух независимых личностях, существующих внутри одного человека. По словам автора книги, последователи сообщества считали, что левое и правое полушария мозга могут содержать отдельные центры личности, которые они называли «ядрами».

Каждое такое ядро, согласно их представлениям, могло обладать собственными убеждениями, ценностями и даже гендерной идентичностью.

Сторонники теории объясняли внутренними противоречиями между этими предполагаемыми личностями непоследовательное поведение человека.

В их системе убеждений существовало состояние, которое называлось «Двойное благо». Оно означало, что оба ядра обладают положительными качествами и действуют согласованно. Нго утверждает, что Ласота считала такое состояние редким и приписывала его себе.

Для разделения предполагаемых личностей участники, по словам журналиста, использовали необычные практики сна. Среди них — лежание на определенном боку с закрытым одним глазом.

Как веганство оказалось связано с идеологией сообщества

Энди Нго также обратил внимание на значение веганства в мировоззрении группы. По его словам, участники Zizians придерживались радикальной интерпретации эффективного альтруизма. Это философское и общественное направление предполагает стремление использовать имеющиеся ресурсы так, чтобы приносить максимальную пользу другим.

Однако Нго утверждает, что в рассматриваемом сообществе подобные идеи приобрели специфический характер. Участники могли использовать расчеты и математические модели для оценки моральности поступков, а защиту животных рассматривали как одну из важнейших задач.

Какие убийства связывают с участниками Zizians

Одним из наиболее известных преступлений, с которыми связывают последователей группы, стала перестрелка в штате Вермонт в январе 2025 года. Во время остановки автомобиля погиб сотрудник пограничной службы США Дэвид Маланд. В перестрелке также был убит находившийся в автомобиле Феликс Баукхолт.

Последовательнице культа Терезе Янгблут предъявили обвинения, включая убийство пограничника и нападение на других сотрудников. Она не признала себя виновной.

Другие эпизоды связаны с Калифорнией. В 2022 году произошло нападение на владельца недвижимости Кертиса Линда. В ходе столкновения погибла Эмма Борханян. Участники культа Сури Дао и Александр Литам обвиняются в покушении на убийство Линда и в убийстве Борханян. Оба отрицают вину.

В январе 2025 года Линд погиб в результате другого нападения. В его убийстве обвиняется Максимилиан Снайдер, который также не признал себя виновным.

Еще одно дело касается гибели супругов Риты и Ричарда Зайко в Пенсильвании в декабре 2022 года. В июне 2026 года обвинение в убийстве родителей предъявили их дочери Мишель Зайко, которую связывают с Zizians. Она отрицает причастность к преступлению.

Что известно о предполагаемом лидере группы

В феврале 2025 года Джек Ласота, Мишель Зайко и Дэниел Бланк были задержаны в штате Мэриленд. Им предъявили обвинения по делу, связанному с незаконным проникновением на частную территорию, оружием и другими предполагаемыми нарушениями.

Все трое не признали себя виновными. Ласота также столкнулась с отдельным федеральным обвинением, связанным с незаконным хранением оружия. Адвокаты оспаривали законность задержания и действий правоохранителей.

Для написания своей книги Энди Нго посетил места, связанные с историей сообщества, а также побеседовал с родственниками его участников и людьми, знакомыми с погибшими.

Журналист утверждает, что попытался восстановить происхождение необычных убеждений группы и проследить их связь с трагическими событиями.

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