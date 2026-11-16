Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Юрист объяснила, в каких случаях сотрудник может рассчитывать на пересмотр выплат и какие доказательства стоит приложить к своему обращению.

Законодательство не запрещает гражданам обращаться к руководству с просьбами об увеличении заработка столько раз, сколько потребуется. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА Ирина Шестерякова.

«Действующее законодательство не ограничивает количество обращений работника к работодателю с подобными просьбами. В этом случае необходимо руководствоваться принципом разумности, о чем неоднократно обращалось внимание судебной практики, в том числе и Верховного Суда РФ», — подчеркнула Шестерякова.

По нормам закона руководство компаний обязано систематически проводить индексацию выплат персонала из-за подорожания товаров и услуг. Итоговая сумма вознаграждения формируется на основе квалификационного уровня специалиста, степени сложности порученных задач и общего масштаба выполняемых трудовых обязанностей.

Сотрудник имеет право поднять вопрос об увеличении выплат, если он повысил свой профессиональный уровень, начал выполнять более трудные задачи или взял на себя дополнительный объем обязанностей. К письменному заявлению с такой просьбой специалист порекомендовала приложить подтверждающие документы.

Тем временем уровень доходов работников старшего возраста заметно различается в зависимости от сферы. Исследование сервиса «Работа.ру», проведенное на основе анализа около 100 тысяч вакансий за первые три квартала 2026 года, показало, что самые высокие предложения для пенсионеров зафиксированы в транспортной и логистической отрасли. В среднем работодатели готовы платить там более 101 тысячи рублей в месяц.

В строительстве и недвижимости средняя предлагаемая зарплата составляет 89 316 рублей, в сфере работы без специальной подготовки — 82 048 рублей. В производстве и агропроме пенсионерам предлагают в среднем 81 489 рублей, в офисных и бизнес-услугах — 77 908 рублей, а в сфере услуг — 76 200 рублей.

Наиболее низкие предложения зафиксированы в культуре, образовании и госслужбе — 49 815 рублей, торговле — 55 322 рубля и IT — 56 469 рублей.

По данным Социального фонда России, средняя пенсия работающих россиян к сентябрю 2026 года превысила 24 тысячи рублей. Для сравнения, годом ранее показатель составлял около 21 345 рублей. Средняя выплата по всем категориям пенсионеров достигла 25 469 рублей.

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