Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Анджелина не спешит оплачивать свои прихоти из личного кармана, несмотря на наличие собственного заработка в 14 лет.

Дочь телеведущей Виктории Бони Анджелина объяснила, почему предпочитает тратить деньги матери, а не собственные накопления. Девочка призналась, что уже зарабатывает на фотосъемках и рекламе в социальных сетях, однако не считает необходимым самостоятельно оплачивать дорогостоящие покупки. По ее мнению, пока она несовершеннолетняя и живет с матерью, финансовая ответственность за крупные расходы лежит на взрослых.

«Потому что я коплю. И еще, я несовершеннолетняя, пока мама должна за дорогое платить. Я же живу с ней. Все мои друзья поступают так же и тратят даже больше, чем я. У меня есть подруга, она каждый день делает фотки из бутиков. У нее просто карты — мамины и папины», — рассказала Анджелина.

Почему Анджелина не хочет летать эконом-классом

Фото: Instagram*/victoriabonya

Особенно много споров между матерью и дочерью возникает из-за путешествий. Виктория регулярно публикует в социальных сетях ролики, в которых подросток уговаривает ее оплатить перелет бизнес-классом. Если телеведущая отказывает, Анджелина не скрывает недовольства и может устроить настоящую сцену.

Девочка понимает, что подобные видео создают у зрителей впечатление о ней как об избалованном ребенке. Однако сама наследница знаменитости считает свои требования вполне объяснимыми:

«Некрасиво выглядит то, что я прошу бизнес-класс. Но там просто более комфортно. Если есть возможность, почему не взять? А у нас есть возможность. К тому же у меня проблемы со спиной, она сильно болит, если я просто сижу восемь часов. Даже когда у меня есть три сиденья, я не могу лежать — неудобно. Пыталась уснуть, но просыпалась каждые пять секунд», — пожаловалась Анджелина.

«Ты вообще понимаешь, какие это деньги?»

При этом сама Боня не всегда готова исполнять желания дочери. Телеведущая периодически жалуется подписчикам на растущие запросы подростка и пытается объяснить ей, что даже при высоких доходах не стоит относиться к деньгам легкомысленно.

Однажды Анджелина попросила у матери немаленькую сумму, чтобы сходить по магазинам. Реакция Виктории оказалась весьма эмоциональной: знаменитость напомнила дочери, что для многих людей такая сумма сопоставима с месячным заработком.

«Две тысячи на шоппинг? Ты вообще понимаешь, какие это деньги? Люди в месяц столько не зарабатывают, а она на шоппинг собирается тратить!» — возмутилась Боня.

Впрочем, подходы родителей к финансовому воспитанию Анджелины заметно различаются. Если Виктория иногда идет навстречу дочери и оплачивает ее дорогостоящие желания, то отец девочки, ирландский предприниматель Алекс Смерфит, придерживается более строгих взглядов. Он внимательно относится даже к сравнительно небольшим расходам и не считает, что ребенку необходимо получать деньги по первому требованию.

Ранее Боня рассказывала, как бывший возлюбленный отказался покупать дочери билет на поезд за 80 евро. Тогда телеведущая объяснила Анджелине, что для европейцев привычка считать деньги совершенно естественна.

«Это ты уже перестала деньги считать! А европейцы все считают. Таково их мышление. Ты просто родилась русской у русской мамы, которая тебе налево и направо дает деньги. А папа считает эти деньги — и за такси, и за билеты. Он даже три, десять евро считает!» — рассказывала Виктория.

Как Боня воспитывает дочь и справляется с ее характером

Анджелина родилась в 2012 году в отношениях Виктории Бони с Алексом Смерфитом — сыном ирландского миллиардера. Пара прожила вместе семь лет, однако официально брак так и не зарегистрировала. В 2017 году телеведущая и предприниматель расстались. Несмотря на разрыв, они продолжают участвовать в жизни общей дочери.

Виктория не раз признавалась, что отношения с дочерью бывают непростыми. Телеведущая делится семейными конфликтами в социальных сетях, причем иногда поведение подростка удивляет даже ее саму. Например, в одном из роликов Боня рассказывала, как дочь буквально протащила ее по полу за ноги и руки, пытаясь выставить мать из комнаты. Виктория хотела проверить, как Анджелина выполняет домашнее задание, однако девочка восприняла это как вторжение в личное пространство.

Не обходится и без более жестких методов воспитания. В ноябре 2026 года Боня рассказала, что иногда прибегает к физическим наказаниям и может использовать ремень. По словам знаменитости, она заранее предупреждает дочь о наказании и даже называет количество ударов. Телеведущая также призналась, что однажды после того, как накрутила Анджелине ухо, заметила у нее синяк. При этом Виктория сама допустила, что с возрастом дочери от подобных способов воспитания, вероятно, придется отказаться.

Несмотря на публичные перепалки, Боня продолжает активно участвовать в жизни дочери и не скрывает, что старается находить с ней общий язык. При этом семейные видео показывают: звездной матери приходится одновременно справляться с подростковым характером Анджелины, ее высокими запросами и собственным желанием дать наследнице все самое лучшее.

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