Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

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Несовершеннолетние превратили баню в подпольную лабораторию.

Подростков, подозреваемых в сбыте наркотиков, задержали в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) в своем Telegram-канале.

«В Калужской области подростки, приехавшие из Алтайского края, подозреваются в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере», — проинформировали в ведомстве.

Свою подпольную лабораторию несовершеннолетние оборудовали в бане на территории одного из домовладений региона. Участок был взят в аренду. В этой лаборатории задержанные изготавливали запрещенные вещества.

Подростки были заключены под стражу. Свою вину в содеянном они признали.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 15-летнего Рамиля, обвиняемого в убийстве собственной матери. По версии следствия, не позднее 12 ноября подросток в ходе внезапной ссоры с матерью обхватил ее шею руками, а затем затянул на ней перекрученный в узел шнур. Тело родственницы подозреваемый спрятал в чемодан и отвез в безлюдное место.

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