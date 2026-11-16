NYР: похититель устроил погоню на оживленной трассе и погиб при задержании

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/5VISION.NEWS

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Женские крики из белого фургона стали началом опасного происшествия.

В Нью-Йорке полицейские застрелили 26-летнего Оматойо Неверсона, который похитил женщину. Мужчина пытался скрыться от правоохранителей на белом фургоне, а во время погони на трассе Белт-Паркуэй начал таранить полицейские и гражданские автомобили. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию и собственные источники.

Инцидент произошел в Бруклине. Незадолго до этого в экстренную службу поступило сообщение о возможном похищении. Очевидцы слышали женские крики, доносившиеся из белого фургона.

Когда сотрудники полиции попытались остановить подозрительную машину, водитель отказался подчиниться и попытался скрыться. Погоня продолжилась на загруженной трассе Белт-Паркуэй.

Возле восьмого съезда Неверсон протаранил полицейское заграждение и начал врезаться в другие автомобили. По словам представителей полицейского профсоюза, мужчина также двигался против потока транспорта и направлял фургон в сторону сотрудников полиции. Один из правоохранителей едва не оказался под колесами.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как полицейские разбивают стекла автомобиля, пытаясь добраться до водителя. Они также применили электрошокеры, однако остановить мужчину не удалось.

Когда фургон вновь направился в сторону полицейских, сотрудники открыли огонь. Неверсона доставили в больницу Нью-Йоркского университета Лангоне в Бруклине, где он скончался.

«Это была хаотичная ситуация, которая поставила под угрозу множество жизней», — заявил президент полицейской благотворительной ассоциации Патрик Хендри.

По его словам, водитель использовал автомобиль как оружие, создавая опасность для других участников движения и правоохранителей.

Позднее выяснилось, что предполагаемой жертвы похищения в фургоне уже не было. По информации источников, речь шла о бывшей жене Неверсона. Женщина успела выбраться из автомобиля до прибытия полиции. Впоследствии ее нашли живой и невредимой.

Ранее мужчину разыскивали по делу о незаконном лишении свободы. В 2019 и 2021 годах он также привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

После стрельбы лейтенанта полиции и еще троих сотрудников, участвовавших в инциденте, временно отстранили от службы на период разбирательства. Полиция продолжает расследование обстоятельств погони и применения оружия.

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