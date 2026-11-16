Согреет без алкоголя: пять необычных рецептов глинтвейна для холодных вечеров
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
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Для создания уюта достаточно кастрюли, нескольких простых ингредиентов и немного времени.
Всемирный день глинтвейна отмечается 16 ноября. Ароматный горячий напиток особенно популярен в холодное время года. Традиционно его готовят на основе красного вина с корицей, гвоздикой и другими пряностями. Однако существуют и безалкогольные варианты, которые подходят для семейного вечера и праздничного стола.
Чем заменить вино, какие специи выбрать и как приготовить глинтвейн дома, чтобы напиток получился насыщенным и ароматным? Пять рецептов — в подборке 5-tv.ru.
Классический безалкогольный глинтвейн на виноградном соке
Виноградный сок — одна из наиболее подходящих основ для безалкогольного глинтвейна. Он придает напитку насыщенный цвет и сладость, а яблочный сок и апельсин делают вкус более свежим.
Ингредиенты на четыре порции:
- Красный виноградный сок — 750 миллилитров.
- Яблочный сок — 250 миллилитров.
- Апельсин — одна штука.
- Корица — одна палочка.
- Гвоздика — четыре бутона.
- Бадьян — одна звездочка.
- Мускатный орех — небольшая щепотка.
Способ приготовления:
- Вылить оба сока в кастрюлю с толстым дном. Апельсин тщательно вымыть и нарезать кружочками. Добавить к сокам вместе с корицей, гвоздикой, бадьяном и мускатным орехом.
- Поставить кастрюлю на слабый огонь и постепенно нагреть напиток, не доводя до бурного кипения. Подержать на плите около десяти минут, затем снять с огня.
- Накрыть крышкой и оставить еще на пять минут, чтобы пряности раскрыли аромат. Процедить через сито и разлить по термостойким кружкам.
- При желании положить в каждую порцию свежую дольку апельсина.
Яблочный глинтвейн с медом и имбирем
Этот вариант отличается более мягким фруктовым вкусом. Имбирь добавляет пряную остроту, лимон — кислинку, а мед позволяет регулировать сладость напитка.
Ингредиенты на четыре порции:
- Яблочный сок — один литр.
- Яблоко — одна штука.
- Лимон — половина.
- Свежий имбирь — 15 граммов.
- Корица — две палочки.
- Гвоздика — три бутона.
- Мед — одна-две столовые ложки.
Способ приготовления:
- Яблоко вымыть, удалить сердцевину и нарезать тонкими дольками. Имбирь очистить и нарезать небольшими пластинками. Из половины лимона выжать сок.
- Перелить яблочный сок в кастрюлю, добавить яблоко, имбирь, корицу и гвоздику. Нагревать на небольшом огне около десяти минут, не допуская сильного кипения.
- Снять с плиты и оставить под крышкой на пять-семь минут. Добавить лимонный сок.
- Когда напиток немного остынет, размешать в нем мед. Процедить и подать теплым, украсив кружки яблочными дольками.
Если яблочный сок изначально очень сладкий, количество меда можно уменьшить или совсем исключить его из рецепта.
Гранатовый глинтвейн с апельсином и ежевикой
Гранатовый сок обладает характерной кислинкой и терпкостью, поэтому напиток на его основе получается менее приторным. Ежевика делает вкус более ягодным, а апельсин смягчает терпкость.
Ингредиенты на четыре порции:
- Гранатовый сок — 500 миллилитров.
- Яблочный сок — 250 миллилитров.
- Замороженная ежевика — 100 граммов.
- Апельсин — одна штука.
- Корица — одна палочка.
- Бадьян — одна звездочка.
- Гвоздика — четыре бутона.
- Черный перец — три горошины.
- Сахар — по вкусу.
Способ приготовления:
- Вылить в кастрюлю гранатовый и яблочный соки. Добавить ежевику. Апельсин вымыть, разрезать на четыре части и положить к остальным ингредиентам.
- Добавить корицу, бадьян, гвоздику и горошины перца.
- Медленно нагревать напиток до появления первых признаков кипения. Уменьшить огонь и выдержать еще несколько минут.
- Попробовать и при необходимости добавить немного сахара. Снять с плиты, процедить через сито и разлить по чашкам.
Для украшения использовать свежие ягоды или апельсиновые дольки.
Клюквенный глинтвейн с корицей и пряностями
Клюква придает напитку выразительную кислинку и яркий рубиновый оттенок. Этот рецепт подойдет тем, кто предпочитает менее сладкие варианты.
Ингредиенты на четыре порции:
- Клюквенный сок или морс — 600 миллилитров.
- Яблочный сок — 400 миллилитров.
- Апельсин — одна штука.
- Свежий имбирь — десять граммов.
- Корица — одна палочка.
- Гвоздика — три бутона.
- Бадьян — одна звездочка.
- Мед или сахар — по вкусу.
Способ приготовления:
- Апельсин нарезать кружочками, имбирь очистить и измельчить тонкими пластинками.
- Смешать в кастрюле клюквенный и яблочный соки. Добавить фрукты и специи.
- Нагревать на слабом огне в течение десяти минут. Следить, чтобы напиток не кипел слишком сильно.
- Снять кастрюлю с плиты, накрыть крышкой и оставить на пять минут. Процедить.
- Если используется мед, добавить его после небольшого остывания напитка. Подавать горячим в термостойких кружках.
- Для более насыщенного ягодного вкуса можно положить несколько свежих или замороженных ягод клюквы.
Облепиховый глинтвейн с мандаринами и розмарином
Этот вариант отличается от привычного темного глинтвейна ярким золотисто-оранжевым цветом. Облепиха дает кислинку, мандарины добавляют сладость, а розмарин — необычный хвойный аромат.
Ингредиенты на четыре порции:
- Облепиховый морс — 700 миллилитров.
- Яблочный сок — 300 миллилитров.
- Мандарины — две штуки.
- Корица — одна палочка.
- Свежий имбирь — десять граммов.
- Гвоздика — два бутона.
- Розмарин — одна небольшая веточка.
- Мед — по вкусу.
Способ приготовления:
- Мандарины очистить от кожуры и разделить на дольки. Имбирь нарезать пластинками.
- Соединить облепиховый морс и яблочный сок в кастрюле. Добавить мандарины, корицу, имбирь и гвоздику.
- Медленно нагревать около восьми-десяти минут. За две минуты до окончания приготовления положить веточку розмарина.
- Снять с огня и удалить розмарин, чтобы его аромат не стал слишком интенсивным.
- Дать напитку немного настояться, процедить и при желании добавить мед. Разлить по кружкам и украсить мандариновыми дольками.
Как правильно готовить безалкогольный глинтвейн
Вкус напитка во многом зависит не только от выбранного сока, но и от способа приготовления. Прежде всего стоит использовать цельные специи. Палочки корицы, звездочки бадьяна и бутоны гвоздики легче удалить из готового напитка. Молотые пряности могут сделать его мутным и оставить осадок.
Не следует долго кипятить соки. Достаточно постепенно нагреть их со специями и дать настояться под крышкой. Так легче сохранить свежий фруктовый вкус.
Цитрусовые необходимо тщательно мыть перед приготовлением. Если используется цедра, важно не снимать вместе с ней слишком много белой части кожуры, которая может придать напитку горечь.
Сахар и мед лучше добавлять постепенно, пробуя напиток. Виноградный и яблочный соки уже содержат природные сахара, поэтому дополнительное подслащивание может не понадобиться.
Готовый глинтвейн следует подавать в кружках или стаканах из термостойкого стекла. Лучше всего готовить его непосредственно перед употреблением.
При этом отсутствие алкоголя не означает отсутствие сахара. Напитки на основе фруктовых соков могут содержать его в значительном количестве, поэтому размер порции тоже имеет значение.
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