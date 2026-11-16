Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Ситуацию прокомментировал глава региона Сергей Аксенов.

ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, движение транспорта временно остановлено до середины дня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб.

«Держу ситуацию на личном контроле», - написал Сергей Аксенов, обратившись к жителям полуострова и попросив их доверять исключительно официальным источникам информации.

Он также напомнил, что в регионе, между Крымом и портом «Кавказ», действует паромное сообщение. Узнать расписание можно, позвонив по номеру Министерства транспорта Республики Крым: +7-979-020-35-62.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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