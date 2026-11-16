Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/TEERA NOISAKRAN

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Трагедия произошла на глазах у возлюбленного женщины и их дочери.

В тайском городе Паттайя 39-летнюю россиянку насмерть сбила машина. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По их данным, ночью женщина переходила дорогу, когда ее сбил черный автомобиль Toyota Camry. За рулем сидел 43-летний профессиональный водитель. Он возвращался домой после того, как высадил последнего в клиента. По его словам, он не смог вовремя заметить пешехода из-за плохого освещения на этом участке дороги и теней от деревьев.

После столкновения с машиной россиянку отбросило на середину проезжей части. Водитель остановился и вызвал помощь. Пострадавшая получила тяжелые травмы. Приехавшие на место происшествия медики провели женщине сердечно-легочную реанимацию, после чего госпитализировали ее. По предварительным данным, в больнице россиянка скончалась.

Свидетелями ДТП стали возлюбленный погибшей и их дочь.

По факту случившегося начато расследования. Для выяснения всех обстоятельств происшествия сотрудники правоохранительных органов ознакомились с записями камер видеонаблюдения.

Ранее на трассе в Южно-Африканской Республике расстреляли автомобиль с российскими туристами. Один путешественник скончался. Его супруга получила ранение левого глаза. Предпологается, что злоумышленники заранее подстроили остоноку машины, раскидав по дороге острые предметы.

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