Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В столице суммы намного выше тех, что обычно тратятся в других регионах России.

Расходы на содержание пожилого человека сильно зависит от его состояния здоровья. Об этом изданию Газета.ру рассказала доктор экономических наук Ирина Шацкая.

Она уточнила, что если ваш родственник преклонного возраста относительно самостоятельный, то расходы состоят из коммунальных платежей, продуктово и лекарств. Они, как правило, покрываются пенсией самого человека. Однако если он нуждается в постоянном уходе, то затраты увеличиваются в разы.

Сиделка с проживанием в Москве в сентябре 2026 года обойдется от 2400 рублей в сутки, то есть приблизительно 72 тысячи рублей в месяц и более 860 тысяч рублей в год. Пансионаты в столице обойдутся немного дешевле: от 1800 рублей в сутки или около 54 тысяч рублей в месяц. В других регионах страны ценны ниже, от 24 тысяч рублей в месяц, заметила экономист.

Дороже всего обойдется уход за лежачим человеком или за тем, кто страдает от деменции. Пансионаты за них берут не менее чем 2100 рублей в сутки. Совокупные расходы на человека с деменцией оцениваются более чем в 240 тысяч рублей в месяц, добавила Шацкая.

«Для семей, которые не могут позволить себе такие траты, остается вариант с оформлением в государственное учреждение по направлению органов соцзащиты, но очередь и требования к состоянию здоровья там могут быть существенными», — пояснила эксперт.

Пожилые люди, которые ищут помощь при хронических заболеваниях, могут столкнуться с навязыванием дорогостоящего лечения. Это приводит к тому, что вместо хорошего самочувствия они получают кредит на сотни тысяч рублей, жалобы на ухудшение здоровья и попытки вернуть деньги через суд.

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